Adana'da sulama kanalında kadın cesedi bulundu. Ceset, kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Yüreğir ilçesi Alihocalı Mahallesi’ndeki sulama kanalında, sabah saatlerinde bir cesedin sürüklendiğini görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Suya giren itfaiyenin çalışmasıyla ceset kıyıya çıkarıldı. Yapılan incelemede cesedin üzerinden kimlik çıkmadı. Bir kadına ait olduğu belirlenen ceset, otopsi yapılması için Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna götürüldü.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.