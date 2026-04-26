Haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu, yarışmacıların fiziksel ve mental sınırlarını zorladı. Eleme potasına isim göndermek istemeyen takımlar arasında nefes kesen bir rekabet yaşandı.
Survivor'da Seren Ay’ın biletini takım arkadaşları mı kesti?
Survivor Türkiye 2026 sezonunda final yolunda tansiyon hiç olmadığı kadar yüksek. 26 Nisan akşamı gerçekleşen ada konseyi, sadece eleme adaylarını değil, bir yarışmacının kaderini de belirleyecek tarihi bir yüzleşmeye sahne oldu. İşte parkurdan konseye, Survivor’da yaşanan son gelişmeler...Derleyen: Gül Devrim Koyun
Takım ruhunu parkura daha iyi yansıtan Gönüllüler takımı, galibiyete uzanarak dokunulmazlık zırhını kazandı. Bu sonuçla Ünlüler takımı, bir kez daha kendi içinde bir ismi potaya göndermek üzere konsey koltuğuna oturdu.
SEREN AY VE LİNA ARASINDA İPLER KOPTU
Yarışmanın 16. haftasına damga vuran olay ise ada içindeki gerilimin konseye taşınması oldu.
Lina’nın Seren Ay’a yönelik "Dobralık ile ukalalığı karıştırıyorsun" sözleri, fitili ateşledi.
"Yalan" ve "iftira" iddialarının havada uçuştuğu tartışmada Seren Ay, gözyaşları içinde konseyi terk etmek istedi.
Yarışmacının duygusal patlaması sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri haline geldi.
ACUN ILICALI’DAN "KADER" SORUSU: "ADADA TEHLİKE Mİ?"
Konseydeki krizin boyutları büyüyünce Acun Ilıcalı, Survivor tarihinde eşine az rastlanır bir adım attı.
Kırmızı takım yarışmacılarına doğrudan; "Seren Ay adada bir tehlike arz ediyor mu?" ve "Gitmesinin daha doğru olduğunu düşünüyor musunuz?" sorularını yöneltti.
Takım içinde yapılan bu kritik değerlendirmede çoğunluk, Seren Ay’ın gitmesi yönünde görüş bildirdi. Sadece iki yarışmacının "kalmalı" desteği, Seren Ay’ın yarışmadaki geleceği üzerinde kara bulutlar dolaşmasına neden oldu.
ELEME POTASINDA SON DURUM
Haftanın ilk iki eleme adayı Beyza ve Lina olarak belirlenmişti. Ancak 26 Nisan akşamı açıklanması beklenen 3. ve 4. adaylar, Seren Ay hakkındaki belirsizlik nedeniyle ertelendi.