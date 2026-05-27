Adana’nın Yüreğir ilçesinde sulama kanalına düşen genç, itfaiye ekiplerinin zamanla yarıştığı müdahale sayesinde hayata tutundu.
Olay, Doğankent Mahallesi’nde meydana geldi. Kimliği henüz öğrenilemeyen genç, sulama kanalına düştükten sonra akıntıya kapılarak sürüklenmeye başladı. Durumu fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.
İTFAİYE EKİPLERİ ZAMANLA YARIŞTI
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Akıntıya kapılan genç, ekiplerin yoğun çalışması sonucu sudan çıkarıldı.
Hayati fonksiyonlarının durduğu belirlenen gence, itfaiye personeli ve sağlık ekipleri tarafından olay yerinde kalp masajı yapıldı. Müdahale sonrası yeniden yaşama döndürülen genç, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Tedavisi süren gençle ilgili inceleme başlatıldı.