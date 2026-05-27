Avrupa Birliği (AB), Rusya’ya yönelik bireysel yaptırımların süresini bir yıl daha uzatma kararı aldı. AB Konseyi tarafından yapılan açıklamada, insan hakları ihlalleri ve demokratik değerlere yönelik baskılar nedeniyle uygulanan kısıtlayıcı tedbirlerin 28 Mayıs 2027’ye kadar devam edeceği bildirildi.

Açıklamada, mevcut yaptırım listesinde 72 kişi ile bir kuruluşun bulunduğu belirtilirken, bu kişi ve kurumlara yönelik mali ve seyahat kısıtlamalarının süreceği ifade edildi.

MAL VARLIKLARI DONDURULACAK

AB yaptırımları kapsamında listede yer alan kişi ve kuruluşların mal varlıklarının dondurulduğu kaydedildi. Ayrıca AB vatandaşları ile şirketlerinin bu kişi ve kuruluşlara finansal kaynak sağlamasının yasak olduğu vurgulandı.

Birlik tarafından alınan karar doğrultusunda yaptırım listesindeki kişilere seyahat yasağı uygulanmaya devam edecek. Bu kapsamda söz konusu kişilerin AB ülkelerine giriş yapmaları veya birlik ülkeleri üzerinden transit geçiş gerçekleştirmeleri engellenecek.

AB Konseyi açıklamasında, Rusya’daki insan hakları ihlalleri ile sivil toplum ve demokratik muhalefet üzerindeki baskıların kınandığı belirtilirken, özellikle Ukrayna savaşı sonrası ülkedeki insan hakları durumunun daha da kötüleşmesinden endişe duyulduğu ifade edildi.