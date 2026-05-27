İzmir’in Urla ilçesinde meydana gelen vahşi cinayet ilçeyi ayağa kaldırdı. İddiaya göre bir kişi, aralarında alacak-verecek meselesi bulunan akrabasını boğazını keserek öldürdüktan sonra cesedi kahvehane önüne bıraktı.

Olay, ilçe merkezindeki Mermerli Çeşme mevkiinde yaşandı. İddiaya göre R.Ş. ile akrabası Gökhan Şimşek arasında uzun süredir alacak-verecek nedeniyle husumet bulunuyordu. R.Ş.’nin, henüz bilinmeyen bir noktada Şimşek’i otomobil içerisinde boğazını keserek öldürdüğü ileri sürüldü.

“POLİSE HABER VERİN” DEDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Cinayet sonrası otomobille ilçe merkezine gelen şüpheli, Gökhan Şimşek’in cansız bedenini bir kahvehanenin önüne bıraktı. Olayı gören vatandaşlar büyük panik yaşarken, zanlının çevredekilere “Polise haber verin, ibreti alem için yaptım” dediği iddia edildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gökhan Şimşek’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, Şimşek’in cenazesi savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cinayet şüphelisi R.Ş. polis ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.