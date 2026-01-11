Şimali Kafkas Derneği ile Ankara Çerkes Derneği’nin desteğiyle Milli Kütüphane Konferans Salonu’nda düzenlenen gösterimin ardından yönetmen Muhammed Emin Demiral bir söyleşi gerçekleştirdi.

Demiral, yaz aylarında ailesini ziyarete gittiğinde tanıştığı Süheyla Şimşek’in düğünlerde mızıka çalan, çevresinde çok sevilen ve kendine has renkli bir kişilik olduğunu fark ettiğini anlattı.

Bu tanışmanın ardından hikayeyi ölümsüzleştirmek istediğini ifade eden Demiral, şu sözlerle duygularını paylaştı:"Uzuncaorman köyüne giderek Süheyla teyzemizin hikayelerini, anılarını, mızıkasını, yaşamını dinledim, fotoğraflarına baktım ve bunun kesinlikle insanlara ulaştırılması gereken bir hikaye olduğuna karar verdim. Hemen bu işi projelendirmek üzere harekete geçtik. Ağustosun sonunda iki günlük çekimlerimizle tamamen kendi doğal yaşamını sahneye, sinema dünyasına taşımak istedik. Hikayeyi bu şekilde ortaya çıkarmış olduk."

Demiral, Şimşek’in düğünlerde çaldığı mızikanın ilginç bir geçmişe sahip olduğunu da vurguladı: O yıllarda mızıka 2 kilo tereyağı satılarak alınmıştı ve Süheyla Şimşek her düğün davetine büyük bir coşkuyla katılıyordu.

Yönetmen, Şimşek’in karakterinin özgünlük ile güçlü sosyal bağların mutluluktaki önemini yansıttığını belirterek şöyle konuştu:

"Bu iki şey bir insanın mutlu olması için çok önemli. Bu iki öğeyi de Süheyla büyüğümüzde gözlemliyoruz. Açıkçası kendilerinin bu şekilde belgeselde yer almış olması, bu mesajı iletmek için anlamlı diye düşünüyorum."

Filmde 1950, 1960 ve 1970’li yıllara uzanan anılar yer aldığını kaydeden Demiral, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bu tarihlerde yaşanmış bazı hikayeler ve anılar var. Bunlar kayıt altına alınmadığı için insanlığa aktarılması gerektiğini düşünüyorum. O dönemlerin kendine ait güzelliği vardı. Bu dönemin de kendine ait güzelliği ve anları var. Olayın bu şekilde değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. O dönemdeki mutlu anları günümüze taşımış olduk."

Söyleşide seyircilerin sorularını da yanıtlayan Demiral, Süheyla Şimşek’in çekim sürecinde çok heyecanlandığını, hatta bazı geceler uyuyamadığını anlattı.

Filmin dünya prömiyerinin Rusya’ya bağlı Adigey Cumhuriyeti’nde gerçekleştiğini belirten Demiral, eserin Kafkasya seyircisiyle buluşmasının kendisi için çok özel bir anlam taşıdığını vurguladı.

Ayrıca film, Aralık ayında İstanbul’da düzenlenen 13. Uluslararası İpekyolu Film Festivali’nde “Ulusal Belgesel Film” kategorisinde Jüri Özel Ödülü’ne layık görüldü.

Görüntü yönetmenliğini Erhan Arif Telis’in üstlendiği yapımın yönetmeni Muhammed Emin Demiral’ın bir önceki projesi “Hayat (Life)” ise 2022’de Kazan Müslüman Film Festivali’nde “En İyi Kısa Belgesel Film” ödülünü kazanmıştı.