Mevduatta faiz değişti. İşte 150 bin liranın aylık kazancı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 39,5 seviyesinden yüzde 38’e indirmesi, bankacılık sektöründe hızlı bir güncelleme dalgası başlattı. Mevduat faiz oranlarını piyasa koşullarına göre aşağı yönlü revize eden bankalar, Ocak 2026’nın ilk haftasında yeni oranlarını duyurdu.



