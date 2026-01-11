Mevduatta faiz değişti. İşte 150 bin liranın aylık kazancı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 39,5 seviyesinden yüzde 38’e indirmesi, bankacılık sektöründe hızlı bir güncelleme dalgası başlattı. Mevduat faiz oranlarını piyasa koşullarına göre aşağı yönlü revize eden bankalar, Ocak 2026’nın ilk haftasında yeni oranlarını duyurdu.
Akbank 150 bin lira ana para 4 bin 502 lira 47 kuruş kazanç
DenizBank 150 bin lira ana para 4 bin502 lira 47 kuruş kazanç
Garanti Bankası 150 bin lira ana para 4 bin 339 lira 73 kuruş kazanç
HSBC 150 bin lira ana para 4 bin 848 lira 02 kuruş kazanç
ING Bank 150 bin lira ana para 4 bin 212 lira 25 kuruş kazanç
İş Bankası 150 bin lira ana para. 4 bin 176 lira 99 kuruş kazanç
Odea Bank 150 bin lira ana para. 4 bin 298 lira 68 kuruş kazanç
QNB 150 bin lira ana para. 4 bin 421 lira 1 kuruş kazanç
TEB 150 bin lira ana para. 4 bin 848 lira 02 kuruş kazanç
Yapı Kredi 150 bin lira ana para. 4 bin 262 lira 56 kuruş kazanç
Ziraat Bankası 150 bin lira ana para. 4 bin 339 lira 73 kuruş kazanç