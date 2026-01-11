Yeniçağ Gazetesi
Anasayfa Ekonomi Mevduatta faiz değişti. İşte 150 bin liranın aylık kazancı

Mevduatta faiz değişti. İşte 150 bin liranın aylık kazancı

Parasını mevduatta saklayanlar faiz haberlerini takip ediyor. İşte 150 bin liranın aylık kazancı

Mevduatta faiz değişti. İşte 150 bin liranın aylık kazancı - Resim: 1

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 39,5 seviyesinden yüzde 38’e indirmesi, bankacılık sektöründe hızlı bir güncelleme dalgası başlattı. Mevduat faiz oranlarını piyasa koşullarına göre aşağı yönlü revize eden bankalar, Ocak 2026’nın ilk haftasında yeni oranlarını duyurdu.

İşte 150 bin liranın aylık kazancı

Mevduatta faiz değişti. İşte 150 bin liranın aylık kazancı - Resim: 2

Akbank 150 bin lira ana para 4 bin 502 lira 47 kuruş kazanç

Mevduatta faiz değişti. İşte 150 bin liranın aylık kazancı - Resim: 3

DenizBank 150 bin lira ana para 4 bin502 lira 47 kuruş kazanç

Mevduatta faiz değişti. İşte 150 bin liranın aylık kazancı - Resim: 4

Garanti Bankası 150 bin lira ana para 4 bin 339 lira 73 kuruş kazanç

Mevduatta faiz değişti. İşte 150 bin liranın aylık kazancı - Resim: 5

HSBC 150 bin lira ana para 4 bin 848 lira 02 kuruş kazanç

Mevduatta faiz değişti. İşte 150 bin liranın aylık kazancı - Resim: 6

ING Bank 150 bin lira ana para 4 bin 212 lira 25 kuruş kazanç

Mevduatta faiz değişti. İşte 150 bin liranın aylık kazancı - Resim: 7

İş Bankası 150 bin lira ana para. 4 bin 176 lira 99 kuruş kazanç

Mevduatta faiz değişti. İşte 150 bin liranın aylık kazancı - Resim: 8

Odea Bank 150 bin lira ana para. 4 bin 298 lira 68 kuruş kazanç

Mevduatta faiz değişti. İşte 150 bin liranın aylık kazancı - Resim: 9

QNB 150 bin lira ana para. 4 bin 421 lira 1 kuruş kazanç

Mevduatta faiz değişti. İşte 150 bin liranın aylık kazancı - Resim: 10

TEB 150 bin lira ana para. 4 bin 848 lira 02 kuruş kazanç

Mevduatta faiz değişti. İşte 150 bin liranın aylık kazancı - Resim: 11

Yapı Kredi 150 bin lira ana para. 4 bin 262 lira 56 kuruş kazanç

Mevduatta faiz değişti. İşte 150 bin liranın aylık kazancı - Resim: 12

Ziraat Bankası 150 bin lira ana para. 4 bin 339 lira 73 kuruş kazanç

