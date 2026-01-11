Türkiye Varlık Fonu (TVF), halk arasında 'faizsiz bankacılık' olarak bilinen katılım bankacılığı alanında dikkat çeken bir adım atmaya hazırlanıyor.

ÜÇ BANKA BİRLEŞECEK

Türkiye'nin 81 ilinde hizmet veren Ziraat Katılım ile Vakıf Katılım Bankası'na ek olarak BDDK'dan izin alan ve faaliyetlerine şubat ayında başlaması planlanan Halk Katılım Bankası, TVF tarafından hazırlanan plan kapsamında tek bir operasyon haline getirilecek.

Faiz hassasiyeti olan vatandaşlara yönelik hizmet sunan ve son yıllarda bankacılık sektöründeki hacmi gün geçtikçe artış gösteren katılım bankalarının birleştirilmesinde, 6 yıl önce Ziraat Sigorta, Halk Sigorta ve Güneş Sigorta'nın birleştirilmesiyle kurulan Türkiye Sigorta modeli emsal alınacak.

YILIN SON ÇEYREĞİNDE TAMAMLANMASI PLANLANIYOR

Henüz planlama aşamasında bulunan birleşme, müşterileri doğrudan etkilemeyecek. Halihazırda bu bankaların müşteri olanlar, tüm varlıklarıyla birlikte kurulması planlanan yeni bankaya taşınacak. Süresi devam eden finansal işlemler ve taahhütler, yeni bir isimle kurulacak çatı bankada da aynı şekilde geçerli olacak.

Bankacılık sektörüne yakın kaynaklar, birleşme işleminin 2026 yılının son çeyreğinde tamamlanabileceğine dikkat çekerken, Sabah'tan Dilek Güngör'ün haberine göre yeni kurulacak bankanın adının 'Türkiye Katılım Bankası' olacağı düşünülmekte.