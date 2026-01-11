Dolandırıcının adresi bu kez Adana. Kentte 3 güzellik merkezi şubesi bulunan güzellik merkezi sahibi S.Ç.'nin, piyasa değerinin altında hizmet vadiyle çok sayıda müşterisini ve tedarikçisini dolandırıp, 17 Nisan 2025'te yurt dışına kaçtığı iddia edildi.

"ÖZÜR" MESAJI GÖNDERDİ

S.Ç.’nin 3 aydır maaşlarını alamayan çalışanları, şubelerdeki eşyaları yağmaladı. Çalışanlarına özür mesajı gönderen S.Ç., kaçmadığını ve bir gün borçlarını ödeyeceğini ancak eşyaların yağmalanması nedeniyle zor durumda olduğunu iddia etti. S.Ç.’nin, geçen yıl kredi çekmek için evini ipotek eden Uluslararası Güzellik Uzmanları Federasyonu Başkanı N.Ş.’nin eşi Fadıl Şahin intihar etti.

Güney Afrika'ya kaçan S.Ç. lüks hayatını sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor. Genç kadının yeni bir lüks güzellik merkezi açtığı, müşterilerine hizmet verdiği ortaya çıktı. İsyan eden mağdurlar, S.Ç.'nin yakalanıp Türkiye'ye getirilmesini istedi.