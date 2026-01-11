MasterChef Altın Kupa’nın son bölümünde yarışmacılardan, Avrupa mutfağından üç çeşit yemek hazırlamaları istendi. Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya’nın değerlendirmeleri sonucunda gecenin ilk etabı büyük çekişmeye sahne oldu. İşte, MasterChef 3. Altın Önlüğü kim kazandı? MasterChef Altın Kupa son bölümünde büyük heyecan...
10 Ocak 2026 Cumartesi akşamı TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye All Star – Altın Kupa formatlı son bölümün ardından kazananın kim olduğu merak konusu oldu.Peki MasterChef 3. Altın Önlüğü kim kazandı? MasterChef Altın Kupa son bölümünde büyük heyecan...
MASTERCHEF İLK ETABI KİM KAZANDI?
75 dakika süren ilk turda yarışmacılar, Avrupa mutfağının seçkin lezzetlerini en iyi şekilde sunmaya çalıştı. Bu etapta Dilara, şeflerden aldığı 21 puanla gecenin ilk etabını zirvede tamamlayarak önemli bir avantaj elde etti.
MASTERCHEF FİNAL TURUNA KİMLER KALDI?
İkinci etapta ise yarışmacılardan Avrupa mutfağından yaratıcı tabaklar hazırlamaları istendi. 45 dakika süren bu tur sonunda Dilara ve Kıvanç, gecenin finaline kalan iki isim oldu. Şeflerin verdikleri puanlar sonucu kazanan belli oldu.
Dilara: 43 puan
Kıvanç: 44 puan
MASTERCHEF 3. ALTIN ÖNLÜĞÜ KİM GİYDİ?
Şeflerin puanlamasıyla 44 puan alan Kıvanç, MasterChef Altın Kupa’da 3. altın önlüğün sahibi oldu. Böylece Kıvanç, daha önce altın önlüğü kazanan Hasan ve Sergen’in yanına adını yazdırarak büyük finale bir adım daha yaklaştı.
MASTERCHEF ALTIN ÖNLÜK KAZANAN YARIŞMACILAR
10 Ocak 2026 itibarıyla MasterChef Altın Kupa’da altın önlüğü kazanan isimler şu şekilde sıralandı:
Hasan
Sergen
Kıvanç