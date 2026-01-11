MasterChef 3. Altın Önlüğü kim kazandı? MasterChef Altın Kupa son bölümünde büyük heyecan

MASTERCHEF FİNAL TURUNA KİMLER KALDI?

İkinci etapta ise yarışmacılardan Avrupa mutfağından yaratıcı tabaklar hazırlamaları istendi. 45 dakika süren bu tur sonunda Dilara ve Kıvanç, gecenin finaline kalan iki isim oldu. Şeflerin verdikleri puanlar sonucu kazanan belli oldu.

Dilara: 43 puan

Kıvanç: 44 puan