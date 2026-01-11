Yeniçağ Gazetesi
11 Ocak 2026 Pazar
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Kültür Sanat MasterChef 3. Altın Önlüğü kim kazandı? MasterChef Altın Kupa son bölümünde büyük heyecan

MasterChef 3. Altın Önlüğü kim kazandı? MasterChef Altın Kupa son bölümünde büyük heyecan

10 Ocak 2026 Cumartesi akşamı TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye All Star – Altın Kupa formatlı son bölümün ardından kazananın kim olduğu merak konusu oldu.Peki MasterChef 3. Altın Önlüğü kim kazandı? MasterChef Altın Kupa son bölümünde büyük heyecan...

Haberi Paylaş
MasterChef 3. Altın Önlüğü kim kazandı? MasterChef Altın Kupa son bölümünde büyük heyecan - Resim: 1

MasterChef Altın Kupa’nın son bölümünde yarışmacılardan, Avrupa mutfağından üç çeşit yemek hazırlamaları istendi. Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya’nın değerlendirmeleri sonucunda gecenin ilk etabı büyük çekişmeye sahne oldu. İşte, MasterChef 3. Altın Önlüğü kim kazandı? MasterChef Altın Kupa son bölümünde büyük heyecan...

1 5
MasterChef 3. Altın Önlüğü kim kazandı? MasterChef Altın Kupa son bölümünde büyük heyecan - Resim: 2

MASTERCHEF İLK ETABI KİM KAZANDI?

75 dakika süren ilk turda yarışmacılar, Avrupa mutfağının seçkin lezzetlerini en iyi şekilde sunmaya çalıştı. Bu etapta Dilara, şeflerden aldığı 21 puanla gecenin ilk etabını zirvede tamamlayarak önemli bir avantaj elde etti.

2 5
MasterChef 3. Altın Önlüğü kim kazandı? MasterChef Altın Kupa son bölümünde büyük heyecan - Resim: 3

MASTERCHEF FİNAL TURUNA KİMLER KALDI?

İkinci etapta ise yarışmacılardan Avrupa mutfağından yaratıcı tabaklar hazırlamaları istendi. 45 dakika süren bu tur sonunda Dilara ve Kıvanç, gecenin finaline kalan iki isim oldu. Şeflerin verdikleri puanlar sonucu kazanan belli oldu.

Dilara: 43 puan

Kıvanç: 44 puan

3 5
MasterChef 3. Altın Önlüğü kim kazandı? MasterChef Altın Kupa son bölümünde büyük heyecan - Resim: 4

MASTERCHEF 3. ALTIN ÖNLÜĞÜ KİM GİYDİ?

Şeflerin puanlamasıyla 44 puan alan Kıvanç, MasterChef Altın Kupa’da 3. altın önlüğün sahibi oldu. Böylece Kıvanç, daha önce altın önlüğü kazanan Hasan ve Sergen’in yanına adını yazdırarak büyük finale bir adım daha yaklaştı.

4 5
MasterChef 3. Altın Önlüğü kim kazandı? MasterChef Altın Kupa son bölümünde büyük heyecan - Resim: 5

MASTERCHEF ALTIN ÖNLÜK KAZANAN YARIŞMACILAR

10 Ocak 2026 itibarıyla MasterChef Altın Kupa’da altın önlüğü kazanan isimler şu şekilde sıralandı:

Hasan

Sergen

Kıvanç

5 5
Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Yazılım ve Tasarım: Bilgin Pro