Sudan’da devam eden çatışmalarda hava hakimiyetini elinde tutmayı hedefleyen Sudan Ordusu, Türk savunma sanayii ürünlerini kullanarak askeri tarihe geçecek bir operasyona imza attı. Edinilen bilgilere göre, Sudan Ordusu envanterinde yer alan Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Hızlı Destek Güçleri’ne (RSF) ait bir hava unsurunu, ROKETSAN tarafından geliştirilen EREN Füzesi ile havada vurarak etkisiz hale getirdi.

Bu operasyonla birlikte, henüz birkaç ay önce kamuoyuna tanıtılan milli füze sistemi EREN, sahada ilk kez kullanılarak "combat proven" (muharebede kanıtlanmış) unvanını elde etti.

ENTEGRE HARP KONSEPTİNİN SAHADAKİ İLK BAŞARISI

Bayraktar AKINCI tarafından ateşlenen EREN Füzesi'nin karşı tarafa ait hava aracını tam isabetle vurması, Türk savunma sanayiinin insansız platformlar ile yerli mühimmat sistemleri arasında kurduğu entegre harp konseptinin sahadaki en somut ve başarılı örneklerinden biri oldu.

Baykar imzalı Bayraktar AKINCI TİHA; yüksek faydalı yük kapasitesi, gelişmiş radar entegrasyonu ve sensör altyapısı sayesinde sadece kara hedeflerine değil, hava hedeflerine karşı da etkili bir angajman yeteneğine sahip olduğunu bu operasyonla kanıtladı.

TEST BAŞARISI GERÇEK MUHAREBE SAHASINA TAŞINDI

Daha önce BAYKAR ve ROKETSAN ortaklığıyla gerçekleştirilen test faaliyetlerinde, AKINCI TİHA'dan ateşlenen EREN Füzesi bir hava hedefini başarıyla imha etmiş ve bu konsept doğrulanmıştı. Sudan'da gerçekleştirilen son operasyon, laboratuvar ve test şartlarındaki bu başarının gerçek çatışma koşullarında da eksiksiz çalıştığını göstererek dünya harp tarihine geçti.

10 AY ÖNCE TANITILAN MÜHİMMAT TARİH YAZDI

ROKETSAN tarafından Yüksek Hızlı Çok Amaçlı Dolanan Mühimmat olarak geliştirilen EREN, ilk kez yaklaşık 10 ay önce IDEF’25 Fuarı’nda sergilenmişti. Tanıtımının üzerinden henüz bir yıl bile geçmeden sıcak çatışma bölgesinde başarı sağlayan dolanan mühimmat, rüştünü erkenden ispatlamış oldu.

EREN FÜZESİ'NİN ÖNE ÇIKAN TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

Motor Tipi: Turbojet motor

Menzil: 100+ kilometre

Havada Kalış Süresi: 15 dakika

Güdüm Sistemi: Yapay zekâ destekli elektro-optik arayıcı başlık