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Kaynak: DHA

Kaza, öğle saatlerinde Sultanmurat Mahallesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan kadına, caddede seyir halinde olan Küçükçekmece Belediyesi'ne ait su tankeri çarptı. Yayanın üzerinden geçen tanker, çevredekilerin uyarısıyla durduruldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis ekipleri tanker şoförünü gözaltına alırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.