İstanbul trafiğine nefes aldıracak hat geri dönüyor: Tarih belli oldu

İstanbul ulaşımında yeni dönem
İstanbul’da Avrupa ve Anadolu yakaları arasındaki araç trafiğinin azaltılmasına katkı sağlayan arabalı vapur hattının yeniden hizmete alınması için yürütülen çalışmalarda sona gelindi.
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İstanbul ulaşımında yeni dönem
Ekim ayında yeniden başlayacak
Geçen yıl maliyetler nedeniyle durdurulan Çubuklu-İstinye arabalı vapur hattının ekim ayında yeniden seferlere başlaması planlanıyor.
Açıklama Beykoz’dan geldi
Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, hattın yeniden faaliyete geçirilmesi için yaklaşık bir yıldır çalışma yürüttüklerini belirterek alınan karardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Günde onlarca sefer yapılıyordu
İBB Şehir Hatları tarafından işletilen Çubuklu-İstinye hattında, seferler durdurulmadan önce hafta içi iki yakadan karşılıklı 46’şar sefer gerçekleştiriliyordu.
Yerini deniz dolmuşları almıştı
Artan işletme maliyetleri gerekçe gösterilerek arabalı vapur seferlerine son verilmiş, iki yaka arasındaki ulaşımın devam etmesi için hatta geçici olarak deniz dolmuşları devreye alınmıştı.
Kesin sefer programı açıklanacak
Arabalı vapurların ekim ayında yeniden hizmete dönmesi beklenirken, kesin başlangıç tarihi ve sefer saatlerinin İBB ile Şehir Hatları tarafından önümüzdeki süreçte kamuoyuna duyurulması bekleniyor.