Yeniçağ Gazetesi
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İstanbul trafiğine nefes aldıracak hat geri dönüyor: Tarih belli oldu

İstanbul’da iki yaka arasındaki ulaşımda önemli bir değişiklik için geri sayım başladı. İşte detaylar...

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İstanbul trafiğine nefes aldıracak hat geri dönüyor: Tarih belli oldu - Resim: 1

İstanbul ulaşımında yeni dönem
İstanbul’da Avrupa ve Anadolu yakaları arasındaki araç trafiğinin azaltılmasına katkı sağlayan arabalı vapur hattının yeniden hizmete alınması için yürütülen çalışmalarda sona gelindi.

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İstanbul trafiğine nefes aldıracak hat geri dönüyor: Tarih belli oldu - Resim: 2

Ekim ayında yeniden başlayacak
Geçen yıl maliyetler nedeniyle durdurulan Çubuklu-İstinye arabalı vapur hattının ekim ayında yeniden seferlere başlaması planlanıyor.

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İstanbul trafiğine nefes aldıracak hat geri dönüyor: Tarih belli oldu - Resim: 3

Açıklama Beykoz’dan geldi
Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, hattın yeniden faaliyete geçirilmesi için yaklaşık bir yıldır çalışma yürüttüklerini belirterek alınan karardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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İstanbul trafiğine nefes aldıracak hat geri dönüyor: Tarih belli oldu - Resim: 4

Günde onlarca sefer yapılıyordu
İBB Şehir Hatları tarafından işletilen Çubuklu-İstinye hattında, seferler durdurulmadan önce hafta içi iki yakadan karşılıklı 46’şar sefer gerçekleştiriliyordu.

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İstanbul trafiğine nefes aldıracak hat geri dönüyor: Tarih belli oldu - Resim: 5

Yerini deniz dolmuşları almıştı
Artan işletme maliyetleri gerekçe gösterilerek arabalı vapur seferlerine son verilmiş, iki yaka arasındaki ulaşımın devam etmesi için hatta geçici olarak deniz dolmuşları devreye alınmıştı.

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İstanbul trafiğine nefes aldıracak hat geri dönüyor: Tarih belli oldu - Resim: 6

Kesin sefer programı açıklanacak
Arabalı vapurların ekim ayında yeniden hizmete dönmesi beklenirken, kesin başlangıç tarihi ve sefer saatlerinin İBB ile Şehir Hatları tarafından önümüzdeki süreçte kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

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