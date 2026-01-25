Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan artan nüfus, iklim değişikliği ve yanlış su kullanımı nedeniyle yeni bir adım geldi. Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği kapsamında 1 Ocak 2026'dan itibaren belirli büyüklükteki yapılarda yağmur suyu hasadı ve gri su geri kazanım sistemleri zorunlu oldu.

Odatv'nin haberine göre, sistemleri içermeyen projelere yapı ruhsatı verilmeyecek; inşaatı süren yapılarda kurulum yapılmazsa iskan düzenlenemeyecek.

Düzenlemeye göre yağmur suyu hasadı, parseli 2 bin metrekare ve üzeri yapılar ile çatı alanı bin metrekareyi aşan binalar ve tüm kamu binaları için geçerli.

Gri su sistemi ise 200 yatak ve üzeri oteller, 10 bin metrekareyi geçen AVM’ler ve 30 bin metrekarenin üzerindeki kamu binalarında devreye sokulacak.

Yağmur suyu çatıdan toplanıp filtrelenerek depolanacak ve bahçe sulamada kullanılacak. Gri su tarafında duş ve lavabo gibi alanlardan gelen “hafif kirli” sular arıtılıp yeniden değerlendirilecek.