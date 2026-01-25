Çin merkezli e-ticaret platformu Temu, Türkiye'deki kullanıcıların Çin'den doğrudan ürün sipariş edebildiği "Yurt dışı Gönderim" özelliğini kaldırdı.

Kullanıcılar artık uygulama ve web sitesinde global ürünlere erişemiyor ve bu ürünlere yönelik sipariş oluşturamıyor.

Bu değişiklik, Ticaret Bakanlığı'nın 30 Euro altındaki ürünlerde uygulanan basitleştirilmiş gümrük prosedürünü kaldırma kararının doğrudan sonucu olarak değerlendiriliyor. Yeni düzenleme, düşük tutarlı alışverişlerdeki hızlı geçiş ve düşük vergi avantajlarını ortadan kaldıracak.

YEREL DEPO İLE SINIRLI OPERASYON

Temu'nun Türkiye'den tamamen çekilmediği, ancak faaliyetlerini daralttığı belirtiliyor. Şu anda platform, yalnızca Türkiye içindeki depolardan gönderilen ürünlerle satışlara devam ediyor. Bu durum, ürün çeşitliliğinin azalmasına ve fiyat avantajlarının kaybolmasına yol açıyor.

Kullanıcılar, eskiden erişilebilir olan geniş global stoklara artık ulaşamıyor.

Temu'nun bu kararı, yalnızca gümrük düzenlemesinden değil, son dönemde artan hukuki baskılardan da etkilenmiş görünüyor. Rekabet Kurumu, haksız rekabet iddiaları çerçevesinde Temu'nun İstanbul ofisine baskın düzenlemiş ve dijital verilere el koymuştu.

DİĞER PLATFORMLAR DA ETKİLENEBİLİR

Uzmanlara göre, maliyetlerin artması ve denetimlerin sıkılaşması, AliExpress ve Shein gibi diğer Çinli e-ticaret sitelerini de benzer kısıtlamalara yöneltebilir. Bu platformlar, Türkiye'deki kullanıcılara yönelik yurt dışı gönderim seçeneklerini gözden geçirebilir.

1 Şubat 2026'dan itibaren 30 Euro altındaki yurt dışı gönderiler daha sıkı gümrük süreçlerine tabi tutulacak. Gümrük müşavirliği ücretleri ve tam vergilendirme gibi ek kalemler, küçük tutarlı ürünlerde maliyetleri önemli ölçüde artıracak. Bireysel kullanıcılar için "yurt dışından ucuza ürün getirtme" dönemi zorlaşacak ve bu durum, genel e-ticaret alışkanlıklarını etkileyecek.