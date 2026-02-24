Fransa’da yer alan Carrefour hipermarket zinciri, 7 Ocak 2026 – 28 Şubat 2026 tarihleri arasında satılan Mivano marka cam su ısıtıcılarının (MIV-700BE modeli) güvenlik standartlarına uygun olmadığını duyurdu.

ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİ

Ürünlerin ciddi elektrik çarpması riski taşıdığı belirlenirken, şirket “gönüllü geri çağırma” sürecine girdi.

Şirket, güvenlik önlemi olarak ürünlerin piyasadan toplatılmasına hükmetti. Hatta kullanan kullanıcılara ise ‘derhal bırakın’ uyarısını da şirket yaptı. En yakın Carrefour mağazasına iade etmeleri istendi.

TEK TEK TOPLATILIYOR

Geri çağırma sürecinin Fransa genelindeki tüm Carrefour hipermarketlerini kapsıyor. Carrefour, geri iade eden müşterilere tam ücret iadesi yapılacağını da belirtti. Tüketicilerden herhangi bir ek ücret istenmeyecek.

Her ne kadar duyuru Fransa merkezli olsa da, küresel ticaret ve e-ticaret kanalları nedeniyle ürünün başka ülkelere ulaşmış olabileceği belirtiliyor.