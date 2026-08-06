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Kaynak: İHA

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe'ye deplasmanda 2-0 mağlup olan Sturm Graz'da Teknik Direktör Fabio Ingolitsch, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin kalitesine dikkat çeken Avusturyalı teknik adam, "Fenerbahçe gibi güçlü bir takıma karşı oynamak kolay değildi. Tahmin ettiğimiz gibi zor bir maç oldu. İlk yarıda geriye düştük. İkinci yarıda bunu değiştirmeyi planladık ancak istediğimiz oyunu ortaya koyamadık. Fenerbahçe'nin kaliteli oyuncuları buna izin vermedi." dedi.

'KADIKÖY ATMOSFERİ FUTBOLCULARIMIZI ETKİLEDİ'

İngolitsch, maç öncesinde baskılı bir oyun planladıklarını ancak Kadıköy'deki atmosferin oyuncularını olumsuz etkilediğini dile getirdi.

"Maçtan önce genç oyuncularımızla önde baskı yapmayı planlıyorduk ama bunu uygulayamadık. Buradaki atmosfer gerçekten çok etkileyiciydi. Futbolcularımız o gürültüyü hissedince beklediğimizden daha fazla etkilendiler."

'RÖVANŞTA İÇ SAHA AVANTAJINI KULLANACAĞIZ'

Rövanş maçına da değinen genç teknik adam, "Şimdi kendi sahamızda oynayacağız. İç saha avantajını en iyi şekilde kullanmak istiyoruz. İlk yarıyı önde kapatıp ikinci yarıda tur için mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.

'TALISCA'YI DURDURMAK KOLAY DEĞİL'

Fenerbahçe'nin yıldızı Anderson Talisca'ya da özel bir parantez açan Ingolitsch, "Talisca'yı durdurmak kolay değil. Ne kadar önlem almaya çalışsanız da oyun içinde bir an geliyor ve kalitesini gösteriyor." diye konuştu.