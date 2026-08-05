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UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü eleme turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Avusturya ekibi Sturm Graz’ı konuk etti.

TALISCA KALDIĞI YERDEN DEVAM ETTİ

Kadıköy’da taraftarının ateşli desteğini arkasına alan Sarı Lacivertliler karşılaşmaya Anderson Talisca’nın 9. dakikada attığı harika golle hızlı başladı. Gornik Zabrze eşleşmesinde iki maçta da attığı gollerle Fenerbahçe’ye turu getiren Brezilyalı yıldız Sturm Graz karşısında da kaldığı yerden devam etti.

OOSTERWOLDE SAKATLANDI

Fenerbahçe baskılı oyununu sürdürürken Jayden Oosterwolde şansız bir sakatlık yaşadı. Hollandalı savunmacı 28. dakikada yerini Archie Brown’a bıraktı.

GREENWOOD KADIKÖY’E ‘MERHABA’ DEDİ

İlk yarının son dakikalarında sahneye Fenerbahçe’nin yeni yıldızı Mason Greenwood çıktı. Sarı lacivertli formayla ilk kez 11’de şans bulan Greenwood müthiş bir şutla farkı ikiye çıkararak Kadıköy’de siftah yaptı.

İKİNCİ YARIDAKİ BASKI GOL GETİRMEDİ

Devreye 2-0 önde giren Fenerbahçe ikinci yarıda da farkı artırmak için yüklendi ancak yakaladığı gol pozisyonlarını sonuçlandıramadı.

FENERBAHÇE TURUN KAPISINI ARALADI

Yüksek tempoda geçen mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve Fenerbahçe sahadan 2-0’lık galibiyetle ayrılarak Avusturya’da oynanacak rövanş öncesi turun kapısını araladı.

FENERBAHÇE-STURM GRAZ İLK 11'LER

Fenerbahçe: Mert, Oosterwolde, Ake, Skriniar, Semedo, Guendouizi, Kante, Kerem Aktürkoğlu, Asensio, Greenwood, Talisca

Sturm Graz: Khudiakov, Heil, Vallci, Mitchell, Soglo, Hödl, Weinhandl, Stankovic, Seidl, Wlodarczyk, Jatta.

FENERBAHÇE 2-0 STURM GRAZ CANLI ANLATIM

1' Chris Kavanagh'ın ilk düdüğüyle Fenerbahçe-Sturm Graz maçı başladı.

Talisca döndü, müthiş vurdu! Fenerbahçe Kadıköy'de öne geçiyor. ⚽🔥 pic.twitter.com/s80zYv0aip — TV100 (@tv100) August 5, 2026

FENERBAHÇE TALISCA'NIN GOLÜYLE ÖNE GEÇTİ

10' Kerem Aktürkoğlu'nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Anderson Talisca rakibinden kurtularak çektiği sert şutla topu köşeden ağlara gönderdi. Fenerbahçe öne geçti.

OOSTERWOLDE DEVAM EDEMEDİ

28' Jayden Oosterwolde, hücuma destek verdiği sırada adalesini tutarak kendini yere bıraktı. Sağlık ekipleri sahaya girerek ilk müdahaleyi yaptı. Sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemeyen Oosterwolde kenara gelirken yerine Archie Brown mücadeleye dahil oldu.

Greenwood’dan ceza sahası dışından jeneriklik gol!🚀⚽ pic.twitter.com/HeUN9Gig9p — TV100 (@tv100) August 5, 2026

GREENWOOD MUHTEŞEM BİR GOLLE SİFTAH YAPTI

45' Yeni transfer Mason Greenwood harika bir duran top organizasyonunun ardından ceza sahası dışından çektiği muhteşem şutla Fenerbahçe formasıyla ilk golünü attı. Sarı Lacivertliler farkı ikiye çıkardı.

İLK YARI SONUCU: FENERBAHÇE 2-0 STURM GRAZ

SKRINIAR'DAN KRİTİK MÜDAHALE

52' Sturm Graz tehlikeli geldi. Jatta tam kaleciyle karşı karşıya kalmak üzereyken son anda araya giren Skriniar kritik müdahaleyle tehlikeyi önledi.

FENERBAHÇE KEREM AKTÜRKOĞLU İLE GOLE YAKLAŞTI

60' Skriniar'ın uzun pasında defansın arkasına kaçan Kerem topla buluştu ancak ilk kontrolü istediği gibi yapamayan milli yıldız Khudiakov'u geçemedi. Pozisyonun devamında ofsayt kararı çıktı.

TALISCA'NIN ŞUTUNDA KHUDIAKOV GOLE İZİN VERMEDİ

67' Asensio'nun usta işi pasında topla buluşan Anderson Talisca şutu çekti. Khudiakov köşeye giden topu son anda kornere çeldi.