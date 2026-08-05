UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Sturm Graz'ı 2-0 mağlup ederken gecenin açılış golü yine Anderson Talisca'dan geldi.

Fenerbahçe Sturm Graz'ı devirdi: UEFA ülke puanı sıralaması güncellendiFenerbahçe Sturm Graz'ı devirdi: UEFA ülke puanı sıralaması güncellendiSpor

Karşılaşmanın 10. dakikasında Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla ceza sahası dışında sırtı dönük şekilde topla buluşan Brezilyalı yıldız, şık bir dönüşün ardından sol çaprazdan yaptığı klas vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

Fenerbahçe'de Talisca durdurulamıyor: Seriye bağladı - Resim : 2

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 3'TE 3 YAPARAK SERİYİ SÜRDÜRDÜ

32 yaşındaki futbolcu, böylece yeni sezondaki gol serisini de sürdürdü.

Fenerbahçe turun kapısını araladı: Talisca ve Greenwood ilk yarıda işi bitirdiFenerbahçe turun kapısını araladı: Talisca ve Greenwood ilk yarıda işi bitirdiSpor

Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Gornik Zabrze ile oynanan iki karşılaşmada da gol sevinci yaşayan Talisca, Sturm Graz maçını da boş geçmedi ve üst üste üçüncü resmi maçında da fileleri havalandırdı.