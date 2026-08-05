Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Sturm Graz'ı 2-0 mağlup ederken gecenin açılış golü yine Anderson Talisca'dan geldi.

Karşılaşmanın 10. dakikasında Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla ceza sahası dışında sırtı dönük şekilde topla buluşan Brezilyalı yıldız, şık bir dönüşün ardından sol çaprazdan yaptığı klas vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 3'TE 3 YAPARAK SERİYİ SÜRDÜRDÜ

32 yaşındaki futbolcu, böylece yeni sezondaki gol serisini de sürdürdü.

Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Gornik Zabrze ile oynanan iki karşılaşmada da gol sevinci yaşayan Talisca, Sturm Graz maçını da boş geçmedi ve üst üste üçüncü resmi maçında da fileleri havalandırdı.