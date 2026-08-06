Daha 17'ye sürpriz oyuncu: Yıldız isim kadroya katıldı

Leyla’nın çocukluk arkadaşı olan Doğukan, aynı zamanda Akkaya ailesinin yakın çevresinde yer alan isimlerden biri olarak hikâyeye dahil olacak. Geçmişten gelen bağlarıyla öne çıkan karakter, dizide yaşanacak önemli gelişmelerin de fitilini ateşleyecek.