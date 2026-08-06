Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Aktüel Daha 17'ye sürpriz oyuncu: Yıldız isim kadroya katıldı

Daha 17'ye sürpriz oyuncu: Yıldız isim kadroya katıldı

Kanal D’nin ilgiyle takip edilen dizisi Daha 17, güçlü hikâyesi ve dikkat çeken oyuncu kadrosuyla izleyicileri ekran başına toplamayı sürdürüyor. Fenomen dizi kadrosunu sürpriz bir ismi ekledi.

Kaynak: Haber Merkezi / AA
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Daha 17'ye sürpriz oyuncu: Yıldız isim kadroya katıldı - Resim: 1

Reyting sıralamalarında üst basamaklarda yer alan Daha 17, oyuncu kadrosunu yeni bir isimle daha güçlendirdi.

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Daha 17'ye sürpriz oyuncu: Yıldız isim kadroya katıldı - Resim: 2

Başarılı performansıyla beğeni toplayan Emir Sarıhan’ın ekibe dahil olması, dizinin yeni bölümlerine yönelik heyecanı daha da artırdı.

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Daha 17'ye sürpriz oyuncu: Yıldız isim kadroya katıldı - Resim: 3

HİKÂYEYE YENİ BİR NEFES

Emir Sarıhan’ın hayat vereceği Doğukan, üniversite eğitimini yurt dışında sürdüren genç bir karakter olarak izleyiciyle buluşacak.

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Daha 17'ye sürpriz oyuncu: Yıldız isim kadroya katıldı - Resim: 4

Leyla’nın çocukluk arkadaşı olan Doğukan, aynı zamanda Akkaya ailesinin yakın çevresinde yer alan isimlerden biri olarak hikâyeye dahil olacak. Geçmişten gelen bağlarıyla öne çıkan karakter, dizide yaşanacak önemli gelişmelerin de fitilini ateşleyecek.

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Daha 17'ye sürpriz oyuncu: Yıldız isim kadroya katıldı - Resim: 5

PAZAR AKŞAMLARININ EKRANA KİTLİYOR

Yapımcılığını Yaşar İrvül ile Efe İrvül’ün üstlendiği Pastel Film imzalı Daha 17, her pazar saat 20.00’de Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.

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