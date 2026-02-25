Beşiktaş'a deplasmanda 4-0 kaybederek sezonun en ağır yenilgisini alan Göztepe'de gözler hafta sonu oynanacak Eyüpspor maçına çevrildi.

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Beşiktaş'a karşı üzücü bir sonuç almalarına rağmen tek bir maça takılıp kalmayacaklarını ve hala çok aç ve istekli olduklarını belirterek taraftarlardan destek istedi.

STOILOV: 'BÜYÜK GÖZTEPE TARAFTARININ DESTEĞİNE İHTİYACIMIZ VAR'

Kulübün resmi sosyal medya hesabından yayımlanan yazılı açıklamada Stoilov şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili Göztepe Ailesi,

Hafta sonu yaşadığımız mağlubiyet hepimizi üzdü. Ancak tek bir maç sonucuna takılıp vaktimizi üzülerek geçirmiyoruz. Bu maç artık geride kaldı ve hedefimiz, cumartesi oynayacağımız Eyüpspor maçını kazanmak. Hedefimizde ve inancımızda herhangi bir eksilme olmadığını, hatta daha iyi işlere imza atmak için hâlâ çok aç ve istekli olduğumuzu özellikle söylemek istiyorum.

Her zaman söylediğim gibi bunu her gün çok çalışarak ve gelişerek başarabiliriz. İnancımız, cumartesi günü maç başlama düdüğüyle birlikte sizlerle bir olduğumuzda kuvvetlenerek büyüyecek.

Cumartesi günü herkesi stadyumda görmek istiyoruz; hakem düdüğüyle birlikte takımımıza vereceğiniz destek, bizim en büyük gücümüz olacak. Her bir oyuncum, büyük Göztepe taraftarının desteğine ve inancına ihtiyaç duyacak.

Tüm Göztepe ailesine, sezon boyunca verdikleri tüm destek için takımım adına teşekkür ederim."