Göztepe, Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Teknik Direktör Stanimir Stoilov basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Stoilov, son saniyede yedikleri gol nedeniyle üzgün olduklarını belirterek, takımının sahada ortaya koyduğu mücadeleden memnun olduğunu söyledi.

“GÖZTEPE HİÇ KİMSEDEN ÇEKİNMEYEN BİR TAKIM”

Bulgar teknik adam, özellikle ilk yarıda iyi bir oyun sergilediklerini ifade ederek, “Göztepe kesinlikle hiç kimseden çekinmeyen, yüksek hırslı bir takım. İlk yarıda bunu çok iyi sahaya yansıttık ve golü bulduk. Ardından 2-3 önemli fırsat yakaladık ama ikinci golü atamadık” dedi.

“SON SANİYE GOLÜNE ÜZÜLDÜK”

Son bölümde yedikleri gole değinen Stoilov, “Son saniyede böyle bir deplasmanda gol yediğimiz için çok üzgünüz. Kazanmak istediğimiz bir maçtı ama futbol bu. Trabzonspor iyi bir takım. Üzgünüm ama aynı zamanda gururluyum, çünkü takımım Göztepe’nin güçlü yönlerini sahaya yansıttı” ifadelerini kullandı.