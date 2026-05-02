Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından teknik direktör Fatih Tekke açıklamalarda bulundu.

“FUTBOL ENTERESAN BİR ŞEY”

Fatih Tekke, karşılaşmayı değerlendirerek, “Öncelikle tarafımıza üç puanı hediye etmek istiyorduk ama bir puan da değerli. Bugün itibarıyla üçüncülüğü garantilemiş olduk. Futbol enteresan bir oyun. Rakibimizi düzenli oynamaya ittik, bunun lehimize olacağını düşündük ama aleyhimize oldu” dedi.

Deneyimli teknik adam, riskli bir oyun tercih ettiklerini belirterek, “Kaostan üretmemiz gerektiğini düşündük ama bu oldukça riskliydi. Buna rağmen 1 puan aldık. Kolay olmuyor, özellikle ligin sonuna gelindiğinde” ifadelerini kullandı.

“BU ÇOCUKLAR ÇOK İYİ İŞ ÇIKARDI”

Trabzonspor’un genel performansına da değinen Tekke, “Bu oyuncularla bu noktaya geldik, her şeye rağmen çok iyi iş çıkardılar. Şimdi Beşiktaş maçı var, ligden ziyade kupa maçına odaklanmamız lazım” dedi.

“ŞAMPİYON OLABİLİRDİK AMA…”

Sezon değerlendirmesi yapan Fatih Tekke, “Bazı mevkilerde beklediğimizin altında performans aldık. Gerçekçi olmak gerekiyor. Taraftarımıza umut verdik. Kağıt üzerinde bu sene şampiyon olabilirdik ama yaşadıklarımız ortada” sözlerini kullandı.

Tekke, hedeflerinin kupa olduğunu belirterek, “Birinci hedefimiz yarı finali geçip kupada finale yükselmek” dedi.