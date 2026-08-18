Sanal gerçeklik dünyasında heyecan yaratan Valve'ın yeni nesil donanımı Steam Frame, teknoloji severlerin radarında kalmaya devam ediyor. Cihazın çıkış tarihi henüz resmi olarak duyurulmamış olsa da ekosistemde yer alan bağımsız oyun geliştiricilerinden gelen kritik paylaşımlar lansmanın oldukça yakın olduğuna işaret ediyor.

ÇIKIŞ TARİHİ İÇİN "ÇOK YAKINDA" VURGUSU

Steam Frame platformuna özel içerik üreten "Gunman Contracts – Stand Alone" oyununun geliştiricisi ile yayıncı firması 2080 Games, yapımın Steam Frame ile eş zamanlı olarak piyasaya sürüleceğini açıkladı. Cihazın çıkış takvimine ilişkin soruları yanıtlayan geliştirici ekibi, lansman tarihinin Valve tarafından "çok yakında" ilan edilmesini beklediklerini aktardı. Kesin tarih verme yetkisinin tamamen Valve yönetiminde olduğunu hatırlatan stüdyo yetkilileri, kendi çıkış takvimlerini tamamen bu yeni donanıma göre endekslediklerini doğruladı.

RESMİ PLAN YAZ DÖNEMİNİ İŞARET EDİYOR

Valve'ın daha önce gerçekleştirdiği Steamworks sistem güncellemesinde, Steam Frame ve yeni Steam Machine cihazlarının bu yaz dönemi içerisinde satışa sunulmasının hedeflendiği bilgisi paylaşılmıştı. Geliştirici cephesinden gelen son beyanlar da şirketin vizyon takvimiyle tam uyum gösteriyor. Fiyatlandırma ve teknik detayları henüz gizemini koruyan Steam Frame için Valve'ın kısa süre içerisinde resmi tanıtım organizasyonunu duyurması bekleniyor.