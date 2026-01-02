Türkiye yeniyıla yine zamla girdi. Artan fiyatlar sosyal medyada tepki çekti. Yeni zamlarla birlikte Starbucks, Türkiye’de en pahalı kahveci oldu.

Maliyetler ve ekonomik parametreler doğrultusunda yapılan yeni düzenlemeyle birlikte, kahve severlerin en çok tercih ettiği ürünlerin fiyatlarında belirgin bir artış yaşandı.

Yapılan son zamla birlikte Starbucks menüsündeki fiyatlar yukarı yönlü hareket etti.

Starbucks, Türkiye’deki tüm ürünlerine %30 zam yaptı.

Küresel kahve zinciri Starbucks, Türkiye’deki fiyat listesini yeniden güncelleyerek geniş çaplı bir fiyat artışına gitti.

Artan işletme maliyetleri, ham madde fiyatlarındaki yükseliş ve genel ekonomik parametreler gerekçe gösterilerek yapılan bu düzenleme, markayı Türkiye’nin en yüksek fiyatlı kahve zincirlerinden biri konumuna taşıdı.