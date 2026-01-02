“Mevlana şekeri” olarak Türkiye’de tanınan ürünler üreten Konya merkezli Giba Gıda iflas etti. 1980 yılından bu yanan üretimde olan şirketin yeniden yaptığı konkordato başvurusu mahkeme tarafından kabul edilmedi.

Mali sıkıntılar nedeniyle daha öncede konkordato talebinde bulunan Giba Gıda için mahkeme, geçici mühlet süresinin tamamlanmasının ardından başvuruyu reddetti.

Kararın ardından şirket hakkında verilen geçici ve kesin mühlet kararları ile tüm ihtiyati tedbirler kaldırıldı. Öte yandan geçici konkordato komiserinin görevine de son verildi.

İFLAS SÜRECİ RESMEN BAŞLADI

Gerçek Gündem'in aktardığına göre; mahkeme kararının ardından Konya 1. İcra Müdürlüğü’nün 2025/12 iflas dosyası kapsamında iflas masası oluşturulduğu paylaşıldı.

Bu şekilde Giba Gıda’nın iflas süreci de resmen başlamış oldu.