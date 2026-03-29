Söz konusu altın renkli başlık, Star Wars: The Empire Strikes Back filminde kullanılmış orijinal bir aksesuardı. Koleksiyonerlerin yoğun ilgisini çeken parça, yaklaşık 47 milyon liralık değeriyle dikkat çekti.

Seride C-3PO karakterine hayat veren Anthony Daniels, çekimler sırasında tamamen özel olarak üretilmiş kostümü giymişti. Bu kostüm, oyuncunun vücut kalıpları alınarak hazırlanmış ve altın renkli fiberglas panellerle el işçiliğiyle şekillendirilmişti.

Aynı müzayedede yalnızca bu parça değil, film ve televizyon dünyasına ait toplam 250 farklı aksesuar satışa çıkarıldı. Etkinlik sonunda toplam satış hacmi ise 6,5 milyon dolara ulaştı.