Spot piyasada işlem hacmi, bugün düne göre yüzde 328,6 artarak 602 milyon 109 bin 926 liraya yükseldi. Bu artış, piyasada hareketliliğin ciddi şekilde arttığını gösterdi.

EN YÜKSEK FİYAT AKŞAM SAATLERİNDE

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için:

En yüksek saat 20.00’de 4.300,01 TL

En düşük saat 12.00’de 0 TL

olarak tespit edildi.

ORTALAMA FİYATLAR DA YÜKSELDİ

Gün öncesi piyasada elektrik fiyatlarının:

Aritmetik ortalaması: 1004 lira 65 kuruş

Ağırlıklı ortalaması: 1282 lira 51 kuruş

şeklinde gerçekleştiği açıklandı.

BUGÜNKÜ FİYAT ARALIĞI

Spot piyasada bugün için bir megavatsaat elektriğin fiyatı:

En yüksek 2.200 TL

En düşük 0 TL olarak kayıtlara geçti.