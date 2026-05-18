Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 185 lira 91 kuruş olarak kaydedildi. Fiyatlardaki bu seviye, piyasadaki dengelenme sürecine işaret etti.

İŞLEM HACMİNDE ARTIŞ

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot piyasada işlem hacmi 10 milyon 122 bin 499 lira oldu. Önceki gün açıklanan 9 milyon 777 bin 488 liralık hacme kıyasla artış yaşandığı görüldü.

TİCARET MİKTARI 593 BİN METREKÜP

Piyasada dün gerçekleşen doğal gaz ticaret miktarı 593 bin metreküp olarak kayıtlara geçti. Bu veri, günlük arz-talep dengesine ilişkin önemli bir gösterge olarak öne çıktı.

DENGELEME GAZI FİYATLARI AÇIKLANDI

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 45 lira 21 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 326 lira 61 kuruş olarak belirlendi.

TÜRKİYE’YE 120 MİLYON METREKÜP GAZ GİRİŞİ

Türkiye’ye dün toplam 120 milyon 400 bin 799 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 120 milyon 286 bin 317 metreküp olarak kaydedildi.