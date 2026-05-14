Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 213 lira olarak kaydedildi. Aynı gün piyasada gerçekleşen gaz ticaret miktarı ise 154 bin metreküp oldu.

İŞLEM HACMİNDE DÜŞÜŞ

Spot piyasada işlem hacmi 2 milyon 650 bin 802 lira seviyesinde gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki gün açıklanan 4 milyon 696 bin 419 liraya göre dikkat çekici bir düşüşe işaret etti.



DENGELEME GAZI FİYATLARI AÇIKLANDI

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 73 lira 65 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 352 lira 35 kuruş olarak belirlendi.

GAZ GİRİŞİ 130 MİLYON METREKÜPÜ AŞTI

Türkiye’ye dün toplam 130 milyon 454 bin 706 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 130 milyon 427 bin 905 metreküp olarak kayıtlara geçti.

ARZ-TALEP DENGESİ YAKINDAN İZLENİYOR

Veriler, spot doğal gaz piyasasında hem fiyat hem de işlem hacmi tarafında dalgalanmanın sürdüğünü ortaya koyarken, arz ve tüketim dengesinin sektör açısından kritik önemini koruduğunu gösterdi.