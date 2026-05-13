Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 4 milyon 696 bin 419 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 4 milyon 701 bin 333 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 203 lira olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 273 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 63 lira 15 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 342 lira 85 kuruş olarak tespit edildi.

Türkiye'ye dün 128 milyon 758 bin 494 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 130 milyon 560 bin 20 metreküp olarak kayıtlara geçti.