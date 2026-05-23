Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bir günde yüzde 73,7 oranında azalarak 84 milyon 363 bin 914 liraya düştü. Bu gerileme, piyasadaki talep ve arz dengesine ilişkin önemli sinyaller verdi.

ELEKTRİK FİYATI 1199 TL’YE KADAR ÇIKACAK

Gün öncesi piyasada, yarın için bir megavatsaat elektriğin en yüksek fiyatı saat 20.00’de 1199 lira olarak tespit edildi. En düşük fiyat ise 08.00 ile 17.00 saatleri arasında sıfır lira olarak kaydedildi.

Bu durum, gün içinde elektrik talebinin düşük olduğu saatlerde fiyatların taban seviyeye kadar indiğini gösteriyor.

ORTALAMA FİYAT 225 TL SEVİYESİNDE

Verilere göre, gün öncesi piyasada elektrik fiyatlarının:

Aritmetik ortalaması: 196 lira 71 kuruş

Ağırlıklı ortalaması: 225 lira 1 kuruş

olarak hesaplandı.

GÜNLÜK FİYAT ARALIĞI DİKKAT ÇEKTİ

Spot piyasada bugün için bir megavatsaat elektriğin fiyatı:

En yüksek: 4 bin 127 lira

En düşük: 0 lira

aralığında gerçekleşti.

Uzmanlar, fiyatlardaki bu geniş makasın, üretim kaynakları, tüketim yoğunluğu ve piyasa dengesindeki anlık değişimlerden kaynaklandığını belirtiyor.