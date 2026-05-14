Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın saat 20.00’de 4 bin 500 lira ile günün en yüksek seviyesine ulaşacak. En düşük fiyat ise saat 12.00 ve 13.00’te sıfır lira olarak belirlendi.

İŞLEM HACMİ YÜZDE 9,82 ARTTI

Spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yüzde 9,82 artarak 646 milyon 218 bin 721 liraya yükseldi. Bu artış, piyasadaki hareketliliğin sürdüğüne işaret etti.

ORTALAMA FİYATLAR AÇIKLANDI

Gün öncesi piyasada elektrik fiyatlarının aritmetik ortalaması 1093 lira 81 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 1357 lira 69 kuruş olarak hesaplandı.

GÜN İÇİ FİYAT ARALIĞI DİKKAT ÇEKTİ

Spot piyasada bugün için bir megavatsaat elektriğin en yüksek fiyatı 4 bin 300 lira 1 kuruş olurken, en düşük fiyatın sıfır lira olması fiyat oynaklığını gözler önüne serdi.