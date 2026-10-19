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Kaynak: AA

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot doğal gaz piyasasında dün gerçekleşen işlemlerin toplam hacmi 7 milyon 419 bin 885 liraya ulaştı. Önceki gün bu tutar 4 milyon 929 bin 484 lira olarak açıklanmıştı.

Piyasada işlem gören doğal gaz miktarı 386 bin metreküp olurken, 1000 metreküp gazın referans fiyatı 19 bin 222 lira 50 kuruş olarak belirlendi.

DENGELEME GAZINDA ALIŞ VE SATIŞ FİYATLARI

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazının alış fiyatı 1000 metreküp başına 20 bin 183 lira 63 kuruş olarak hesaplandı. Satış fiyatı ise 18 bin 261 lira 38 kuruş seviyesinde belirlendi.

TÜRKİYE’YE 139,9 MİLYON METREKÜP GAZ GİRDİ

Verilere göre, dün Türkiye’ye toplam 139 milyon 979 bin 469 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya sunulan gaz miktarı ise 140 milyon 8 bin 632 metreküp olarak kayıtlara geçti.