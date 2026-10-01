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Kaynak: Haber Merkezi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) haftalık bülteninde yer alan karara göre kurum, Tera Portföy, Pusula Portföy, Atlas Portföy ve Hedef Portföy tarafından kurulan ve tasfiyesine karar verilen fonların yatırımcıları için de ödeme sürecini resmen başlattı.

Hak sahipliği mutabakatı tamamlanan tüm katılma payı sahiplerine, nihai tasfiye sonucuna mahsuben ivedilikle ara ödeme gerçekleşecek.

ARA ÖDEME PLANINDA '1 MİLYON TL' DETAYI

Mutabakatı tamamlananlar için MKK'da hesaplanan net yatırım tutarları esas alınacak. 1 milyon TL altındaki tutarların tamamı, 1 milyon TL üzerindeki tutarlar için ise en fazla 1 milyon TL ara ödeme yapılacak. Uygulamaya para piyasası fonlarından başlanacak.

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