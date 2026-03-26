Eski AKP Milletvekili ve MÜSİAD eski başkanı Bayram Ali Bayramoğlu, Ankara’da gözaltına alındı. Gözaltı işleminin Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirildiği öğrenildi.

Bayramoğlu hakkında, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) daha önce suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıktı. SPK’nın Aralık 2025 tarihli bülteninde, Bayramoğlu’nun foreks piyasalarına yönelik faaliyetleriyle ilgili inceleme başlatıldığı ve suç duyurusunda bulunulduğu açıklanmıştı.

Soruşturma kapsamında Bayramoğlu’na, yetkilisi olduğu şirketlerin banka hesaplarının kullandırılması yoluyla izinsiz sermaye piyasası faaliyetine iştirak ettiği iddiası yöneltiliyor.

Gözaltına alınan Bayramoğlu’nun, işlemlerinin ardından özel bir ekip eşliğinde İstanbul’a götürüldüğü bildirildi.