Adana’nın Seyhan ilçesinde gece saatlerinde yaşanan silahlı saldırı korku yarattı. Kendilerini polis olarak tanıtan maskeli kişiler, girdikleri evde anne ve oğlunu yaraladı.

Olay, Barbaros Mahallesi’nde saat 03.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre silikon maskeli 4 şüpheli, polis olduklarını söyleyerek Y.C. (26), M.C. (45) ve F.C.’nin bulunduğu eve zorla girdi.

Şüpheliler, eve girdikten sonra tabancalarla peş peşe ateş açtı. Açılan ateş sonucu anne M.C. ile oğlu Y.C. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adana Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Saldırı sırasında evde bulunan F.C.’nin pencereden atlayarak kurtulduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.