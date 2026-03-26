Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde zabıta ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimde büyük miktarda bozulmuş tavuk ürünü ele geçirildi. Uzun süredir takibe alınan bir depoya düzenlenen baskında, son kullanma tarihi geçmiş yaklaşık 50 ton tavuk ve tavuk ürünü tespit edildi.

Zabıta Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla yapılan incelemelerde, ürünlerin insan sağlığı açısından risk taşıdığı belirlendi.

Ele geçirilen ürünler, ekipler tarafından kamyonlara yüklenerek imha edilmek üzere çöp sahasına götürüldü.

İŞLETME MÜHÜRLENDİ

Denetimlerin ardından tarihi geçmiş ürünleri depoladığı belirlenen işletme mühürlenirken, sorumlular hakkında idari para cezası uygulanacağı bildirildi.

Zabıta Müdürü Tarık Kızılkeçi, şüpheli durum üzerine başlatılan takip sonucu depoya ulaşıldığını belirterek, “Halk sağlığını tehdit eden hiçbir duruma izin vermeyeceğiz. Denetimlerimiz aralıksız sürecek” dedi.