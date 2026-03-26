İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun geçici Genel Sekreteri ve Sözcüsü Ziv Agmon, Netanyahu'ya "katil" benzetmesi yaptığı ve Mizrahi Yahudilerine ırkçı sözler söylediği konuşmalarının basına sızmasının ardından istifa etti.

Agmon, İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yayımlanan açıklamasında, kendisine isnat edilen sözlerin doğru olduğunu kabul ederken, bağlamından koparıldığını iddia etti.

Sözcü Ziv Agmon

Geçen hafta bir dostunun aralarında geçen bazı "özel sohbetleri" paylaşma kararı verdiğini ileri süren Agmon, "Bu sohbetlerin büyük çoğunluğu, Başbakanlık Ofisi'ndeki görevime başlamadan önce gerçekleşmişti. Paylaşılan alıntılar bağlamından koparıldı ve tek amacı bana karşı karalama kampanyası yürütmek ve hizmet ettiğim başbakana zarar vermekti." iddiasına yer verdi.

Agmon, etrafında bir kamuoyu tartışması oluştuğu için Netanyahu'ya istifasını sunduğunu açıkladı.

AGMON'UN NETANYAHU'DAN LİKUD MİLLETVEKİLLERİNE BİRÇOK KİŞİ İÇİN KULLANDIĞI İFADELER TARTIŞMAYA YOL AÇMIŞTI

Netanyahu'nun adı Katargate skandalıyla anılan Danışmanı Yonatan Urich'in görevden uzaklaştırılması, Özel Kalem Müdürü Tzachi Bravermen'ın "gizli belgelerin sızdırılması" davasından hakkında soruşturma açılması, Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'in ayrılması ve Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Tzachi Hanegbi'nin görevden alınmasının ardından İsrail Başbakanlık Ofisi'nin tek ve en göz önündeki ismi haline gelen Agmon'un Netanyahu ve Likud milletvekilleri hakkında kullandığı ifadeler tartışmalara yol açmıştı.

Basına sızan telefon görüşmelerine göre, Netanyahu'nun yüzü kanla kaplı bir resminin bulunduğu çıkartmayı yazışmalarında sık sık kullandığı belirtilen Agmon, "7 Ekim başarısızlığının" ardından "Bibi'nin (Netanyahu) işi bitti. Asıl soru, ülkenin ayakta kalıp kalmayacağı." ifadesini kullanmıştı.

Agmon, Mısır'ın İsrail'i 7 Ekim konusunda uyardığını iddia ederek "Likud'un işi bitti. Mısırlılar Bibi ile yapılan görüşmenin kaydını yayınlarsa onun işi bitti." demişti.

İsrail ana muhalefet lideri Yair Lapid'in Netanyahu'nun yeterince yaşlı olduğu ve genç bir lidere ihtiyaç olduğu yönünde propaganda yapmamasını eleştiren Agmon, "Bibi, Kippur'da bir sinagogda bayıldı." ifadeleriyle Netanyahu'nun hasta ve yaşlı olduğunu kaydetmişti.

Agmon'un Likud milletvekilleri hakkında kullandığı "Parlamentodaki Likud listesi için, tecavüzcüler ve katiller aranıyor diye bir ilan vermemiz gerekiyor, çünkü listede zaten bir hırsız, bir soyguncu ve bir adam kaçıran var." ifadeleri dikkati çekmişti.

Likud'un Mizrahi Yahudisi milletvekilleri Nissim Vaturi ve Eliyahu Revivo hakkında "maymun" ve "lanet olası Faslı" ifadelerini kullanan Agmon, Eli Dellal hakkında da "palyaço ve maymun" demişti.

Agmon, Netanyahu'nun oğlu Yair'i kendi adına diplomatik pasaport düzenlettirmekle suçlamıştı.