Efsane yönetmen Steven Spielberg, 2018 yapımı Ready Player One’dan tam 8 yıl sonra sinemaseverleri heyecanlandıran yeni bilimkurgu filmi Disclosure Day ile geri dönüyor. Universal Pictures tarafından paylaşılan resmi fragman, filmin vizyon tarihine doğru geri sayımı başlattı.12 Haziran 2026’da sinemalarda izleyiciyle buluşacak olan Disclosure Day, Spielberg’in uzun süredir birlikte çalıştığı senarist David Koepp ile yeniden bir araya geldiği bir proje. Koepp, daha önce Jurassic Park, War of the Worlds ve Indiana Jones serisi gibi ikonik yapımların senaryolarını kaleme almıştı.

YILDIZLAR GEÇİDİ KADRO

Filmin oyuncu kadrosu adeta yıldızlar geçidi niteliğinde:

Emily Blunt (Oppenheimer, A Quiet Place)

Josh O’Connor (Challengers, The Crown)

Colin Firth (The King’s Speech)

Eve Hewson (Bad Sisters)

Colman Domingo (Rustin, Sing Sing)



KONU: İNSANLIK YALNIZ MI? BÜYÜK GİZEM ORTAYA ÇIKIYOR

Disclosure Day, “İnsanlık evrende yalnız mı?” sorusunu merkeze alarak şekillenen gizemli ve gerilim dolu bir hikâyeyi anlatıyor. Film, dünya dışı bir varlığın gerçekliğinin gizlenmeye çalışıldığı komplo teorilerini, devlet sırlarını ve kozmik tehditleri doğa manzaralarıyla iç içe geçirerek işliyor.

Yeni yayınlanan fragman, izleyiciyi yüksek tempolu sahnelerle büyülüyor:

Gizemli ışıklarla kaplı bir evin önünde yürüyen küçük bir kız ve bir geyik

Tarlalarda beliren tuhaf şekiller (crop circles benzeri)

Gelişmiş göz tarama teknolojileri

Nefes kesen tren kovalamacası sekansları

Fragman, ana gizemi tamamen ifşa etmeden hikâyeye dair güçlü ipuçları veriyor. Dünya dışı bağlantılı olayların zincirleme etkileri ve gerçeğin peşindeki karakterlerin karşılaştığı tehlikeler ön planda.

SPİELBERG’İN UZAYLI TEMALI DÖNÜŞÜ HEYECAN YARATIYOR

Spielberg’in E.T., Close Encounters of the Third Kind ve War of the Worlds gibi klasik uzaylı temalı filmlerinden sonra gelen bu yeni proje, yönetmenin bilimkurguya dönüşü olarak büyük ilgi görüyor. “Bu yaz gerçek 7 milyar insana ait olacak” sloganıyla tanıtılan film, komplo ve kozmik gizemi ustaca harmanlıyor.

Disclosure Day, 12 Haziran 2026’da dünya çapında sinemalarda gösterime girecek.

STEVEN SPİELBERG KİMDİR?

Steven Spielberg, sinema tarihinin en başarılı ve etkili yönetmenlerinden biridir. 18 Aralık 1946'da Cincinnati, Ohio'da doğdu (şu an 79 yaşında). Amerikalı Yahudi kökenli bir aileden gelen Spielberg, çocukluğundan itibaren film çekmeye başladı ve genç yaşta kısa filmlerle dikkat çekti.

En ikonik filmleri arasında şunlar yer alır:

Jaws (1975) – modern blockbuster'ın öncüsü

Close Encounters of the Third Kind (1977)

E.T. the Extra-Terrestrial (1982)

Indiana Jones serisi

Jurassic Park (1993)

Schindler's List (1993) – En İyi Yönetmen Oscar'ı

Saving Private Ryan (1998)

Lincoln (2012) ve The Fabelmans (2022) gibi yapımlar

Ayrıca DreamWorks SKG stüdyosunun kurucularından biridir. Filmleri tüm zamanların en yüksek hasılat yapan yapımları arasında yer alır. Hem gişe rekorları kıran eğlenceli macera filmleri hem de derin duygusal ve tarihi dramalarla tanınır. Kısaca: Hollywood'un "blockbuster kralı" ve en çok Oscar adaylığı olan yönetmenlerden biri.