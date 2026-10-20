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Kaynak: Ekonomi Servisi

S&P Global Ratings’in Türkiye ekonomisine ilişkin son analizinde, Ortadoğu’daki savaşın enerji fiyatları üzerinden enflasyona yukarı yönlü baskı yapacağı ve büyümeyi yavaşlatacağı öngörüldü. Kurum yine de hanehalkının Türk lirasına güveninin sürdüğünü ve ekonominin enerji şokunu atlatabilecek durumda olduğunu belirtti.

BÜYÜME TAHMİNİ YÜZDE 3'E İNDİ

Geçen yıl yüzde 3,7 büyüyen Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 3 büyümesi bekleniyor. Bu rakam, kurumun önceki tahmininin 0,4 puan altında. S&P, büyümenin 2027'de yeniden hızlanarak yüzde 3,7'ye çıkacağını öngörüyor.

ENFLASYON BEKLENTİSİ

Enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle yıllık ortalama enflasyonun bu yıl yüzde 30,9, 2027'de ise yüzde 21,7 olması bekleniyor. Kurumun Türkiye için “durağan” görünümü, yetkililerin sıkı para ve ücret politikalarını sürdüreceği ve döviz rezervlerinin daha fazla erimeyeceği varsayımına dayanıyor.

LİRAYA GÜVEN DİRENÇLİ

S&P’ye göre hanehalkının Türk lirasına güveni yıl boyunca dirençli kaldı. Döviz talebinin azalması, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) rezervlerini kısmen yeniden biriktirmesine imkan verdi. Eylül itibarıyla döviz cinsinden mevduatların toplam mevduat içindeki payı yüzde 38,7 ile yıl başındaki seviyesinde kaldı.

FON SORUŞTURMASININ ETKİSİ SINIRLI KALDI

Eylülde başlayan fon soruşturması ve bazı yatırım fonlarının tasfiyesi, zorunlu varlık satışları nedeniyle borsada sert bir düşüşe ve yaklaşık 18 milyar dolarlık fonun tasfiyesine yol açtı. Ancak S&P’ye göre TCMB’nin hızlı likidite desteği ve düzenleyici önlemler, kurumun ifadesiyle “finansal bulaşmayı” önledi.

Kurum, fonlardan çıkan paranın büyük ölçüde döviz yerine Türk lirası mevduata yönelmesini, liraya güvenin genel olarak sarsılmadığının işareti olarak yorumladı.

BÜTÇE AÇIĞI YÜZDE 3'E YAKLAŞACAK

Geçen yıl gayri safi yurt içi hasılanın (GSYH) yüzde 2,6'sı olan bütçe açığının bu yıl sınırlı ölçüde genişleyerek yüzde 3'e yaklaşması bekleniyor. Kamu borcunun GSYH’ye oranının ise yüzde 30'un altında kalacağı öngörülüyor.

KREDİ NOTU

S&P, nisanda yayımladığı son değerlendirmesinde Türkiye’nin kredi notunu “BB-/B” olarak teyit etmiş ve görünümü “durağan” olarak korumuştu. Kurum, 16 Ekim’de beklenen Türkiye değerlendirmesini ise yapmamıştı.