Elon Musk liderliğindeki uzay şirketi SpaceX, ABD'deki dördüncü fırlatma tesisi olacak "Starbase Louisiana" projesini duyurdu. Louisiana'nın güney kıyısında yer alan Pecan Island bölgesinde yaklaşık 506 kilometrekarelik (125 bin dönüm) bir alana kurulacak tesis, Manhattan’ın yaklaşık sekiz katı büyüklüğünde bir sahayı kaplayacak. İlerleyen dönemde yılda binlerce Starship fırlatması yapabilecek kapasiteye ulaştırılması hedeflenen uzay limanında beş ayrı fırlatma kompleksi ve toplam 10 adet fırlatma rampası yer alacak.

KENDİ KENDİNE YETEBİLEN UZAY LİMANI MODELİ

Starbase Louisiana, Texas’taki ilk Starbase tesisinden farklı olarak roket üretimine odaklanmayacak; ana merkez fırlatma, lojistik ve araç hazırlık süreçlerini üstlenecek. Şirket, tesisi tamamen kendi kendine yetebilen bir yapıya kavuşturmayı amaçlıyor. Bu doğrultuda alan içerisine metan yakıtı üretim tesisleri, bağımsız elektrik üretim altyapısı, personel ve aileleri için konut alanları ile bir havalimanı ve derin deniz taşımacılık limanı inşa edilecek. Ayrıca bölgedeki doğal gaz kaynakları değerlendirilerek roketlerde kullanılan metan bazlı yakıt doğrudan tesiste üretilecek.

YÖRÜNGEDEKİ YAPAY ZEKA UYDULARI VE ÇIKIŞ TAKVİMİ

Projenin konumu, Starship'in güneye, Meksika Körfezi üzerinden fırlatılmasına imkan tanıyarak özellikle güneş enerjisiyle çalışan uydular için ideal olan güneş eşzamanlı yörüngelere erişimi kolaylaştıracak. Elon Musk; Starlink ağının genişletilmesinin yanı sıra yörüngeye yerleştirilmesi planlanan "Starmind" isimli yapay zeka uydularının da bu fırlatma altyapısını kullanacağını belirtiyor. 2027 yılında inşaatına başlanması planlanan Starbase Louisiana tesisinden ilk Starship fırlatmasının 2029 yılında gerçekleştirilmesi hedefleniyor.