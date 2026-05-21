SpaceX, halka arz sürecini resmen başlattı. ABD’li milyarder Elon Musk’ın sahibi olduğu şirket, hisselerini borsada işlem görmeye açmak amacıyla gerekli başvuruyu ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) sundu.

Başvuru belgelerinde, şirket hisselerinin Nasdaq borsasında “SPCX” koduyla işlem görmesinin planlandığı belirtildi.

Şirketin halka arz yapısında iki farklı hisse türüne yer verildiği aktarıldı. Buna göre halka açık olacak “A grubu” hisseler yatırımcılara hisse başına 1 oy hakkı sağlayacak. Musk’ın kontrolünde kalacak “B grubu” hisseler ise hisse başına 10 oy hakkı verecek.

KONTROL MUSK’TA KALACAK

Hazırlanan yapı sayesinde Elon Musk’ın halka arz sonrasında da şirket üzerindeki kontrolünü koruyacağı ifade edildi.

Halka arz sürecinde Goldman Sachs, Morgan Stanley, JPMorgan, Citigroup ve Bank of America Securities gibi büyük yatırım bankalarının yer aldığı kaydedildi.

Başvuru dosyasında ayrıca şirketin finansal yapısı, iş modeli, risk unsurları ve halka arz gelirlerinin kullanım planına ilişkin detaylara da yer verildi.

ABD basınında yer alan değerlendirmelerde, SpaceX halka arzının piyasa değeri açısından tarihin en büyük teknoloji arzlarından biri olabileceği belirtiliyor. Şirket hisselerinin 12 Haziran’da işlem görmeye başlamasının planlandığı öne sürüldü.