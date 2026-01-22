Cumhurbaşkanı kararıyla sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslar değiştirildi. Doğum veya evlat edinme sonrası yarı zamanlı çalışma hakkının sözleşmeli personele de kıyasen uygulanmasının önü açıldı.

Savunma Sanayii Başkanlığı'nın (SSB) sözleşmeli personel istihdamında uygulanacak yöntemlere yeni düzenleme getirildi. Düzenleme Resmi Gazete'de yayınlandı. SSB bünyesinde istihdam edilecek sözleşmeli personel alımlarında KPSS (B) grubu puan sıralaması temel alınarak, ilan edilen pozisyon sayısının 3 katına kadar aday giriş sınavına çağrılabilecek. Başkanlıkça belirlenecek usul ve esaslara göre yapılacak sözlü veya sözlü ve uygulamalı sınav sonucuna göre alımlar yapılacak.

KİMLER YARARLANAMAYACAK?

Devlet memurlarına tanınan doğum veya evlat edinme sonrası yarım zamanlı çalışma hakkı, sözleşmeli personele de kıyasen uygulanacak. Yarım zamanlı çalışma hakkından hangi sözleşmeli personelin yararlanamayacağına ilişkin yetki ise Cumhurbaşkanlığı'na verildi. Pozisyon ünvanı veya kurum bazlı ortaya çıkabilecek ihtiyaçlar doğrultusunda, haktan yararlanamayacak personeller Cumhurbaşkanlığı tarafından belirlenecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, düzenlemeye ilişkin değerlendirmesini sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Bakan Göktaş, yaptığı açıklamada, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'da yapılan değişiklikle, doğum ve evlat edinme sonrası yarım zamanlı çalışma hakkının sözleşmeli personeli de kapsayacak şekilde yapılan düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini belirtti.

Göktaş, "Aile ve Nüfus On Yılı vizyonumuz doğrultusunda her zaman ailelerimizin yanında olmaya, çalışma hayatında iş-aile dengesini güçlendirmeye devam edeceğiz” dedi.

Göktaş'ın paylaşımının tamamı şöyle:

"Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yapılan değişiklikle doğum ve evlat edinme sonrası yarım zamanlı çalışma hakkının sözleşmeli personeli de kapsayacağı yönünde düzenleme, Cumhurbaşkanımız Sayın Erdogan’ın imzasıyla Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Aile ve Nüfus On Yılı vizyonumuz doğrultusunda her zaman ailelerimizin yanında olmaya, çalışma hayatında iş-aile dengesini güçlendirmeye devam edeceğiz. Ülkemiz, milletimiz ve ailelerimiz için hayırlı olsun."