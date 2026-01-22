Hürriyet Gazetesi'nden Noyan Doğan'ın haberine göre borçlanma tutarlarının vergi matrahından düşürülmesi imkânı, çalışanlar için ciddi bir mali avantaj sağlıyor. İşte milyonlarca emekliyi ve emekli adayını ilgilendiren o kritik detaylar.
2026 emeklilik ve borçlanma rehberi: Kim, ne kadar ödeyecek?
2026 yılıyla birlikte emeklilik planı yapan vatandaşlar için askerlik borçlanması tutarları ve maaş hesaplama yöntemleri netleşti.Derleyen: Gül Devrim Koyun
ASKERLİK BORÇLANMASI MALİYETLERİ BELLİ OLDU
2024 yılından itibaren geçerli olan rakamlara göre, askerlik borçlanmasında günlük en düşük ödeme tutarı 495.45 lira olarak belirlendi. Bu kapsamda 6 aylık bir borçlanma yapacak olan vatandaşın toplamda 89 bin 181 lira ödemesi gerekiyor. Borçlanmasını en yüksek tavandan yapmak isteyenler için ise 6 aylık tutar 668 bin 700 liraya kadar çıkıyor.
Önemli bir avantaj ise bu ödemelerin vergiden düşülebilmesi. Gelir Vergisi Kanunu’na göre yapılan bu ödemeler gider olarak gösterilebiliyor. Çalışanlar, ödedikleri borçlanma tutarını brüt ücretlerinden indirim konusu yaparak ödedikleri gelir vergisini azaltabiliyor. Ancak bu imkândan yararlanmak için borçlanma sürecinde ve sonrasında bir süre daha çalışıyor olmak şart.
EMEKLİ MAAŞI HESAPLANIRKEN YAPILAN HATALAR
Ocak ayı zamlarıyla birlikte birçok emekli, maaşının eksik yattığı düşüncesiyle kafa karışıklığı yaşıyor. Uzmanlar, hatanın genellikle "ek ödeme" hesaplamasından kaynaklandığını belirtiyor. Bankaya yatan tutar net maaş değil; içinde %4’lük ek ödemeyi de barındırıyor.
Doğru hesaplama için şu adımlar izlenmeli:
Bankaya yatan tutardan %4'lük ek ödeme çıkarılarak "kök maaş" bulunur.
Kök maaş üzerine %12.19’luk (2026 Ocak) zam eklenir.
Çıkan rakama tekrar %4 ek ödeme ilave edilir.
Örneğin, 2025 sonunda 42.163 TL alan bir emeklinin aslında kök maaşı 40.541 TL'dir. Yeni zamla birlikte bu rakam 45.483 TL’ye çıkar ve ek ödemeyle beraber eline geçecek tutar 47.302 TL olur.
MEMUR EMEKLİLERİNE 1000TL MÜJDESİ
Memur ve memur emeklilerini yakından ilgilendiren 8. Dönem Toplu Sözleşme hükümleri doğrultusunda, 2026 Ocak ayında %18.60 oranında zam yapıldı. Bu zamma ek olarak, hem çalışan memurların hem de memur emeklilerinin taban aylıklarına 1.000 TL ilave ücret eklenecek. Memur emeklileri bu 1.000 TL'lik artışın tamamını maaşlarında görecekler.