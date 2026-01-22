2026 emeklilik ve borçlanma rehberi: Kim, ne kadar ödeyecek?

ASKERLİK BORÇLANMASI MALİYETLERİ BELLİ OLDU

2024 yılından itibaren geçerli olan rakamlara göre, askerlik borçlanmasında günlük en düşük ödeme tutarı 495.45 lira olarak belirlendi. Bu kapsamda 6 aylık bir borçlanma yapacak olan vatandaşın toplamda 89 bin 181 lira ödemesi gerekiyor. Borçlanmasını en yüksek tavandan yapmak isteyenler için ise 6 aylık tutar 668 bin 700 liraya kadar çıkıyor.