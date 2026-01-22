Yeniçağ Gazetesi
Galatasaray - Atletico Madrid Avrupa manşetlerinde: Cehennem atmosferi

Galatasaray - Atletico Madrid Avrupa manşetlerinde: Cehennem atmosferi

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki ev sahibi maçında Atletico Madrid ile elde ettiği 1-1'lik beraberlik, İspanyol gazetelerinin manşetlerini domine etti ve Avrupa futbolunda deprem etkisi yarattı.

Galatasaray - Atletico Madrid Avrupa manşetlerinde: Cehennem atmosferi

İstanbul'un ateşli stadyumunda Galatasaray'ın direnişi, Atletico Madrid'in Şampiyonlar Ligi hayallerini zora soktu. Giuliano'nun erken golü yetmedi, Llorente'nin talihsiz kendi kalesine golüyle puanlar paylaşıldı; İspanyol basını karamsar, Simeone'nin ilk 8 ihtimali ise şansa kaldı.

Galatasaray - Atletico Madrid Avrupa manşetlerinde: Cehennem atmosferi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında, İstanbul'un Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan maçta Galatasaray, İspanyol devi Atletico Madrid ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, 1-1'lik beraberlikle sahadan ayrılırken, bu sonuç hem kendi puanlarını 10'a yükseltti hem de rakibinin Avrupa macerasını karmaşık hale getirdi.

Galatasaray - Atletico Madrid Avrupa manşetlerinde: Cehennem atmosferi

Maç, ilk dakikalarda Atletico'nun üstünlüğüyle başladı. Dördüncü dakikada Giuliano Simeone'nin Ruggeri'nin ortasıyla yaptığı kafa vuruşu fileleri havalandırdı ve skor 0-1 oldu. Ancak 20. dakikada Marcos Llorente'nin Roland Sallai'nin güçlü ortasında kendi kalesine gönderdiği top, durumu 1-1'e getirdi.Bu beraberlik, Galatasaray için lig aşamasındaki ilk puan paylaşımı olurken, Atletico'yu ilk 8 mücadelesinde kritik bir viraja soktu.

Galatasaray - Atletico Madrid Avrupa manşetlerinde: Cehennem atmosferi

İspanyol basını, maç sonrası adeta tek ses oldu ve Atletico Madrid'in puan kaybını manşetlere taşıdı. Ülkenin önde gelen gazeteleri, bu sonucu "karmaşık durum" ve "endişe verici istikrarsızlık" olarak nitelendirdi.

Galatasaray - Atletico Madrid Avrupa manşetlerinde: Cehennem atmosferi

La Razon, "Atletico Madrid, Galatasaray ile berabere kalarak durumunu daha da karmaşık hale getirdi" başlığıyla yazdı.

Galatasaray - Atletico Madrid Avrupa manşetlerinde: Cehennem atmosferi

AS gazetesi ise, "Giuliano erken üstünlük sağladı ancak Llorente'nin kendi kalesine attığı gol üç puanı engelledi. Oblak'ın kurtarışları hasarı sınırladı" diye yorumladı.

Galatasaray - Atletico Madrid Avrupa manşetlerinde: Cehennem atmosferi

El Pais, "Atletico'nun Galatasaray karşısında aldığı acı dolu beraberlik" diyerek, takımın Bodo Glimt'i ezici bir skorla yenmesi ve diğer sonuçlara bel bağlaması gerektiğini vurguladı.

Galatasaray - Atletico Madrid Avrupa manşetlerinde: Cehennem atmosferi

20 Minutos, "Atletico Madrid'in puan kaybı, son 16 turu umutlarını zorlaştırdı" ifadesini kullandı.

Galatasaray - Atletico Madrid Avrupa manşetlerinde: Cehennem atmosferi

ABC, "Türkiye'deki macera istikrarsızlıkla gölgelendi ve belirsizliğe düştü" diye yazarken, El Periodico "Hayal kırıklığıyla sona erdi, son maçta ilk 8 mücadelesi verecekler" başlığını attı.

Galatasaray - Atletico Madrid Avrupa manşetlerinde: Cehennem atmosferi

Ok Diario kısaca "Atletico zor durumda kaldı" derken, La Voz de Galicia "Son maç haftasında ilk 8'e girme savaşı" diye özetledi.

Galatasaray - Atletico Madrid Avrupa manşetlerinde: Cehennem atmosferi

Ultima Hora "Atletico beklentilerin altında kaldı" yorumunu yaptı.

Galatasaray - Atletico Madrid Avrupa manşetlerinde: Cehennem atmosferi

Sport ise "Atletico kendi ayağına sıktı" diyerek sert bir eleştiri getirdi.

Galatasaray - Atletico Madrid Avrupa manşetlerinde: Cehennem atmosferi

Onefootball "Türk cehenneminde sıkışıp kaldı" ifadesiyle atmosferi vurguladı.

Galatasaray - Atletico Madrid Avrupa manşetlerinde: Cehennem atmosferi

Marca, "İstanbul'da fırsatlar yaratıldı ama sadece biri değerlendirildi, Llorente'nin golü üzücü" diye belirtti.

Galatasaray - Atletico Madrid Avrupa manşetlerinde: Cehennem atmosferi

Mundo Deportivo, Simeone'nin maç öncesi iddiasını hatırlatarak, "Oblak'ın mucizevi kurtarışı sayesinde 4 puan alındı" yorumunda bulundu.

Galatasaray - Atletico Madrid Avrupa manşetlerinde: Cehennem atmosferi

Diego Simeone'nin takımı, maç öncesi "Kalan iki maçı kazanmalıyız" demişti ancak bu beraberlik, doğrudan son 16'ya kalma şansını riske attı.

Galatasaray - Atletico Madrid Avrupa manşetlerinde: Cehennem atmosferi

AS gazetesinde yer alan analizde, Atletico'nun top hakimiyetinde yüzde 54,6 üstünlük kurduğu, 15 şut çektiği ve sekizinin isabetli olduğu belirtilirken, "Fırsatlar yaratılıyor ama goller gelmiyor" eleştirisi yapıldı. Julián Alvarez gibi golcülerin formsuzluğu da vurgulandı; ligde 11 gol atan yıldız, son maçlarda suskun kaldı.

Galatasaray - Atletico Madrid Avrupa manşetlerinde: Cehennem atmosferi

Marca'da "Saat 21.00'deki maçları izleyip dua etmek gerekiyor" satırı, takımın kaderini diğer sonuçlara bağladığını ortaya koydu.

Galatasaray - Atletico Madrid Avrupa manşetlerinde: Cehennem atmosferi

L'Equipe, "İlk yarı heyecanlı geçti, ikinci yarı taktiksel tempo hakim oldu" diye yazdı ve Griezmann'ın fırsatını kaçırdığını ekledi.

Galatasaray - Atletico Madrid Avrupa manşetlerinde: Cehennem atmosferi

Sport, "Deplasmanda iki puan kaçırdı, Rams Park'taki cehennem atmosferi etkiledi" yorumuyla Türk tezahüratlarının rolünü öne çıkardı.

Galatasaray - Atletico Madrid Avrupa manşetlerinde: Cehennem atmosferi

El Pais ise "Kendi kaderini kendi belirleyecek, Oblak'ın kurtarışı felaketi önledi" diyerek umut ışığı bıraktı.

Galatasaray - Atletico Madrid Avrupa manşetlerinde: Cehennem atmosferi

Bu maç, Atletico'yu son hafta Metropolitano'da Bodo Glimt karşısında zorunlu galibiyete itiyor; aksi takdirde play-off'lara kalma riski var.

Galatasaray - Atletico Madrid Avrupa manşetlerinde: Cehennem atmosferi

Galatasaray cephesinde ise beraberlik moral kaynağı oldu. Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde ilk beraberliklerini alarak puanlarını 10'a çıkardı ve Avrupa arenasındaki iddialarını sürdürdü. Maçın kahramanlarından Roland Sallai'nin ortası, Llorente'nin hatasını tetikledi ve skoru dengeledi. Uzatmalardaki Gabriel Sara'nın pozisyonu, Oblak'ın refleksleriyle sonuçsuz kaldı.

Galatasaray - Atletico Madrid Avrupa manşetlerinde: Cehennem atmosferi

İspanyol basını, Galatasaray'ı "dirençli rakip" olarak anarken, Türk ekibinin evindeki ateşli atmosferi övdü.

Galatasaray - Atletico Madrid Avrupa manşetlerinde: Cehennem atmosferi

Sport'ta "Tezahüratlar, baskı ve yuhalamalar cehennemi yarattı" denildi.

Galatasaray - Atletico Madrid Avrupa manşetlerinde: Cehennem atmosferi

Onefootball'un "Türk cehennemi" benzetmesi, stadyumun etkisini netleştirdi.

Galatasaray - Atletico Madrid Avrupa manşetlerinde: Cehennem atmosferi - Resim: 27
Galatasaray - Atletico Madrid Avrupa manşetlerinde: Cehennem atmosferi - Resim: 28
Galatasaray - Atletico Madrid Avrupa manşetlerinde: Cehennem atmosferi - Resim: 29
Galatasaray - Atletico Madrid Avrupa manşetlerinde: Cehennem atmosferi - Resim: 30
Galatasaray - Atletico Madrid Avrupa manşetlerinde: Cehennem atmosferi - Resim: 31
Galatasaray - Atletico Madrid Avrupa manşetlerinde: Cehennem atmosferi - Resim: 32
Galatasaray - Atletico Madrid Avrupa manşetlerinde: Cehennem atmosferi - Resim: 33
Galatasaray - Atletico Madrid Avrupa manşetlerinde: Cehennem atmosferi - Resim: 34
Galatasaray - Atletico Madrid Avrupa manşetlerinde: Cehennem atmosferi - Resim: 35
