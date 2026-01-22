Galatasaray - Atletico Madrid Avrupa manşetlerinde: Cehennem atmosferi

Maç, ilk dakikalarda Atletico'nun üstünlüğüyle başladı. Dördüncü dakikada Giuliano Simeone'nin Ruggeri'nin ortasıyla yaptığı kafa vuruşu fileleri havalandırdı ve skor 0-1 oldu. Ancak 20. dakikada Marcos Llorente'nin Roland Sallai'nin güçlü ortasında kendi kalesine gönderdiği top, durumu 1-1'e getirdi.Bu beraberlik, Galatasaray için lig aşamasındaki ilk puan paylaşımı olurken, Atletico'yu ilk 8 mücadelesinde kritik bir viraja soktu.