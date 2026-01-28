Sömestir tatilinin son haftasıyla birlikte iş ve cemiyet hayatının önde gelen isimleri, tatillerinin son günlerini sosyal medya hesaplarından paylaşmayı sürdürüyor. Pınar ve İlhan Sabancı, yakın dostları Sevda ve Fuad Bezmen ile çocuklarıyla birlikte Phuket Adası'nda keyifli bir tatil geçirdi.

Ekizoğlu Yapı’nın sahibi Mustafa Ekiz, sömestir tatilini eşi ve çocuklarıyla Selanik’te geçirdi. Ekiz ailesi, Atatürk’ün doğduğu evi gün boyunca gezerek müzede unutulmaz anlar yaşadı.

İş insanı İsmail Özkan, eşi Esra Özkan, kızları ve aile büyükleriyle birlikte Bulgaristan’ın gözde kayak merkezi Bansko’da tatil yaparak kar keyfini doyasıya yaşadı.

Nuri Develi ise sömestir tatilini eşi ve çocuklarıyla birlikte Disneyland’ta geçirerek eğlence dolu anlarını sosyal medyada paylaştı.

Nazife ve Bekir Aksoy, Tarabya British School’da eğitim gören oğulları Asil’in karne heyecanına ortak oldu.

Eski sağlığına yeniden kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Ece Vahapoğlu, oğluyla birlikte Dubai’de tatil yaparak bu özel anların tadını çıkardı.