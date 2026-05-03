İstanbul’un Tarabya semtinde bulunan ünlü bir restoran zincirinin şubesinde yaşandığı öne sürülen olay, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. İddiaya göre, ihtiyaç sahibi bir anne ile küçük kızı, dış görünüşleri gerekçe gösterilerek restorana alınmadı.

Olayın, restoranda bulunan bir müşterinin anne ve kız için yemek siparişi vermesiyle başladığı belirtildi. İddiaya göre müşteri, hem kendi siparişini hem de anne ve kızın yemeklerini öderken, dikkat çeken bir uygulamayla karşılaştı. Kendi siparişi restoranda servis edilirken, anne ve kız için hazırlanan yemeğin yalnızca paket olarak verileceği ifade edildi.

“HERKESİ İÇERİ ALAMAYIZ” İDDİASI

Duruma itiraz eden müşteriye, restoran çalışanlarının “Restoranda yiyemezler, sadece paket servis yapabiliriz” şeklinde yanıt verdiği öne sürüldü. Olay yerine gelen işletme yöneticisinin de benzer ifadeler kullandığı ve “Kurallarımız var, herkesi içeri alamayız” dediği iddia edildi.

Yaşanan tartışmanın ardından diğer müşterilerin de tepki göstermesi üzerine işletme yönetiminin geri adım attığı ve anne ile kızın restoranda oturmasına izin verildiği belirtildi.

ANNEDEN TEPKİ: “BİZ İNSAN DEĞİL MİYİZ?”

Muhabir Rojda Altıntaş iddialar sonrası geçimini çorap satarak sağladığı öğrenilen anne İsmigül Sevcan ile görüştü. Kızıyla birlikte sadece içeride yemek yemek istediklerini belirten Sevcan, “Biz insan değil miyiz? Neden dışlanıyoruz? Hava soğuktu, sadece içeride yemek yemek istedik” sözleriyle duruma isyan etti.