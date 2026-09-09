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Emniyet ve Jandarma, 2025’te 600 binden fazla sosyal medya hesabını inceledi. 210 binden fazla sosyal medya kullanıcısı hakkında adli soruşturma başlatıldı ve açılan soruşturmalarda binlerce kişi gözaltına alındı.

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre, iktidar yetkilileri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uzun süredir yoğun eleştirilerle ele aldığı sosyal medya alanına ilişkin dikkat çekici rakamlar gün yüzüne çıktı.

Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı’nın 2025 Yılı Faaliyet Raporları, sosyal medyanın mercek altına alındığını gözler önüne serdi. Jandarma, 2025’te 342 bin 699 sosyal medya hesabını inceledi ve 47 bin 936 sosyal medya kullanıcısının kimliği tespit edilerek haklarında işlem başlatıldı.

YÜZ BİNLERCE HESAP İNCELENDİ

Emniyet ise 2025’te “sanal devriye faaliyeti” kapsamında “örgüt propagandası yapan, uyuşturucu satan veya özendiren, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk ederek alenen tahrik suçu işleyen, kadına şiddet ve hayvana şiddet konuları olmak üzere, Cumhurbaşkanına hakaret eden, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılayan ve Atatürk aleyhine işlenen suçlar kapsamında” yüz binlerce hesabı inceledi.

210 BİN KİŞİ HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Emniyet, 257 bin 481 sosyal medya hesabını incelemeye aldı. 162 bin 298 hesabın kullanıcısının tespit edilerek adli makamlara bildirildiği ve bu çalışmaların sonucunda 8 bin 471 şahsın gözaltına alınıp 496 şahsın tutuklandığı duyuruldu. Gözaltına alınanlardan bin 360’ı hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken 6 bin 615 şüpheli ise serbest bırakıldı. Bu verilere göre, Emniyet ve Jandarma 2025’te toplam 600 bin 180 hesabı incelemeye aldı. Toplam 210 bin 234 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçmişte sosyal medyaya yönelik tartışma yaratan açıklamalar yapmış ve sosyal medyanın kontrol altına alınacağını açıklamıştı. Erdoğan 2021 yılında "Ben sosyal medyaya hiç olumlu bakmıyorum" demişti. Erdoğan 2020’de de sosyal medyaya yönelik, "83 milyonun sosyal medya terörü karşısında eli kolu bağlı kalmasını kabul edemeyiz. Bu kapsamda hukuki düzenleme üzerinde çalışıyoruz. Bu mecraların hukuki ve mali muhataplık tesis etmeleri için ne gerekiyorsa yapmalıyız. Erişim engeli, adli ve mali yaptırımları devreye sokacağız. Türkiye muz cumhuriyeti değildir" diye konuşmuştu.