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Dijital platformların popüler mizah ve talk-show formatlarından biri olan "Soğuk Savaş", son bölümünde imza attığı bir espriyle sosyal medyanın ve izleyicilerin şimşeklerini üzerine çekti.

Programın son yayınlanan bölümünde, TV8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef Türkiye'nin jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya hedef alındı. Geçmişte MasterChef stüdyosunda yaşanan bir tartışmaya gönderme yapılmak istenirken, Mehmet Şef’in elindeki fiziksel engel mizah konusu yapıldı.

SOSYAL MEDYA KULLANICILARI İSYAN ETTİ

Yarışmacılardan birinin yönelttiği, "Mehmet Şef'ten intikam almak isteyen Orkun Işıtmak, şefin restoranına gidip yemek yedikten sonra ona ne demiştir?" sorusuna, diğer katılımcının "Şefim on parmağında on marifet" yanıtını vermesi kısa sürede sosyal medyada büyük tepkiye yol açtı.

Fiziksel bir engelin mizah malzemesi yapılmasına sert tepki gösteren binlerce kullanıcı, platformda ve sosyal medya mecralarında duruma isyan etti. "Mizahın da bir sınırı olmalı" diyerek tepkilerini dile getiren izleyiciler, program ekibini duyarsızlıkla suçlayarak özür açıklaması yapılması çağrısında bulundu.